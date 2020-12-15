Що таке молочниця
Молочниця – це захворювання, яке викликають гриби роду кандида.
Воно з’являється через порушення мікрофлори кишечника і слизових оболонок.
Це захворювання не несе небезпеки для життя людини, але має неприємні симптоми.
Також воно може викликати ускладнення.
Що викликає кандидоз
Молочниця з’являється через порушення мікрофлори статевих органів або слизових. Це пов’язано з порушенням загального імунітету, проблемами кишечника, прийманням антибіотиків.
Іноді це може бути спровоковано недотриманням особистої гігієни.
Водночас заразитися молочницею не можна, говорить доктор Світлана Коханенко. Це захворювання не передається статевим шляхом.
Симптоми молочниці
- Свербіж.
- Печіння.
- Білі сирнисті виділення.
- Набряк.
- Неприємний запах.
Кандидоз у жінок
Найчастіше на молочницю хворіють жінки. Вона проявляється у вигляді сирнистих виділень з піхви і може супроводжуватися неприємним запахом, свербінням, печінням.
Іноді жінки плутають молочницю з іншими захворюваннями, коментує гінеколог Світлана Коханенко. Тому після появи симптомів не потрібно займатися самолікуванням, а краще звернутися до лікаря.
Також кандидоз не можна запускати. Наслідком кандидозного вагініту може стати уретрит, цистит, пояснює фахівець.
Іноді сама молочниця має агресивний перебіг, через що у піхві можуть з’являтися ранки.
Молочниця у чоловіків
Чоловіки також можуть хворіти на молочницю. У них спостерігається свербіж, печіння в області зовнішніх статевих органів, а також з’являється білуватий наліт.
Захворювання також не можна запускати. Після появи перших симптомів потрібно звернутися за консультацією до фахівця.
Кандидоз у дітей
На молочницю можуть страждати і діти, починаючи з народження. Так їхній організм може реагувати на приймання препаратів, проблеми з кишечником.
Водночас у дітей кандидоз найчастіше уражає порожнину рота, де утворюється білий наліт, розповідає Світлана Коханенко.
У разі появи симптомів дитину також потрібно показати педіатру.
Чи може кандидоз з’явитися через нерви
Це міф. Стреси не викликають молочницю.
Профілактика молочниці
- Відмова від щоденних прокладок – вони призводять до порушення мікрофлори піхви.
- Повноцінне харчування – не варто зловживати солодким.
- Під час приймання антибіотиків потрібно підстрахуватися пробіотиками, щоб не провокувати проблеми з кишечником.
Лікування кандидозу
Під час першого захворювання на молочницю потрібно звернутися до фахівця, який підтвердить діагноз.
Це дуже важливо, зазначає Світлана Коханенко, оскільки кандидоз легко переплутати з іншою хворобою.
Після підтвердження діагнозу лікар призначить лікування – свічки або таблетки.
Якщо проблема повторюється, жінка може самостійно купити одноразову свічку або прийняти препарат, але ліпше не займатися самолікуванням, підсумовує гінеколог.