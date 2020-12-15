У Санта-Клауса є імунітет до коронавірусу – ВООЗ

Експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керкхове звернулася до усіх дітей світу напередодні новорічних та різдвяних свят.

Вона жартома запевнила, що Санта-Клаус має імунітет до коронавірусу, тому подарунків дочекаються усі діти.

– Я розумію тривогу дітей, які хвилюються, що Санта-Клаус не зможе прийти, адже він є літньою і входить до групи ризику. Але можу вам сказати, що у нього є імунітет. Ми недавно з ним спілкувалися, він прекрасно себе почуває. Місіс Клаус теж в порядку.

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Також Марія ван Керкхове запевнила, що усі країни підпишуть дозвіл на перетин повітряних кордонів для Санта-Клауса, щоб омріяні подарунки потрапили до дітей з усіх країн світу.

Експерт зазначила, що попри свята усім слухняним дітям необхідно продовжувати дотримуватися головних правил – частіше мити руки, носити маску та слухатися батьків.

Як безпечно зустріти Новий рік: поради ВООЗ

Наближаються новорічні свята, а це означає, що саме час спланувати вечірку або ж запросити друзів та родичів на смачну вечерю.

На тлі пандемії ВООЗ дала поради, як зустріти Новий рік безпечно для себе та близьких.

Три головні правила – не подорожувати, уникати торгових центрів та захищати себе масками й антисептиками.

Джерело: ВООЗ