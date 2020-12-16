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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Імунна відповідь та хибно негативні тести: чому діти рідше хворіють на Covid-19

Діти віком до десяти років рідше за дорослих заражаються коронавірусом і набагато легше переносять хворобу. Крім того, маленькі пацієнти часто отримують хибно негативний ПЛР-тест навіть, коли уже інфікувалися.

Найпрестижніший науковий журнал світу Nature в співпраці з вченими пояснили, що такий перебіг хвороби зумовлений мало обізнаною імунною системою, яка швидко долає вірус через відсутність попередніх “знань та досвіду”.

Через це діти частіше хворіють в легкій формі або зовсім без симптомів. Однак іноді у них розвивається рідкісне, але важке ускладнення коронавірусу — запальний процес, який вражає одночасно кілька систем організму. Тоді з’являється висока температура, знижений тиск та киснева недостатність.

Крім того, імунолог Колумбійського університету Донна Фарбер виявила, що у дітей в рази швидше виробляються антитіла, бо у дорослих цей процес займає куди більше часу.

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Аласдер Манро, який вивчає дитячі інфекційні захворювання в Університетській лікарні Саутгемптона, визнає, що у випадку з коронавірусом дитяча вроджена імунна відповідь значно ефективніша за набуту дорослу — вона швидша й масштабніша.

Серед інших причин меншого інфікування вчені виділяють теорію, що діти отримують меншу дозу вірусу, ніж дорослі, тому що у дитячому носі менше рецепторів ACE2. Саме їх деякі коронавіруси використовують, щоб потрапити в клітини людського організму. Менше рецепторів — нижча ймовірність захворіти.

Джерело: Nature

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