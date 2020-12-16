Кров на антитіла до Covid-19 – це аналіз року. Тисячі українців здають ці тести не тільки за необхідністю, а й просто, щоб дізнатися, чи не перехворіли раптом коронавірусом, або ж скільки протримається імунітет.

Процедура проста та звична – прийти і здати кров натщесерце.

Що ж це за антитіла? У медицині їх називають імуноглобуліни. Це специфічні молекули, які виробляються в нашому організмі, аби протидіяти вірусу.

Відрізнити заражену вірусом клітину від здорової можуть, так звані, б-лімфоцити, щоб ліквідувати ворога їм необхідні набої, ними і виступають антитіла.

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Якщо тест показує, що у вас підвищені антитіла класу М, то швидше за все – ви ще хворієте. Але при цьому вже йдете на поправку. Антитіла G з’являються на другий-третій тиждень хвороби і переважно означають, що ви вже перехворіли, і у вас виробився імунітет.

У людини можуть і не виробитись велика кількість антитіл, є якась ланка імунітету, яка особлива.

Від тяжкості захворювання кількість антитіл переважно не залежить. Але скільки вони живуть в організмі?

Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський провів ціле наукове дослідження, аби дізнатись, скільки тримаються антитіла. В експерименті взяли участь 60 хворих на Covid. Результати досліджень збігаються з даними західних науковців. Тобто антитіла і дійсно живуть в організмі до півроку.

Тобто виходить, що тести на антитіла класу G – фактично гроші на вітер? І все ж, якщо вірусу таки вдасться вдруге прорвати кордон – не треба панікувати. Бо в організмі діють так звані клітини пам’яті. За словами лікарів, близько 1 % хворих переносять Covid-19 вдруге.

Чому ж таке взагалі трапляється? Спеціалісти розглядають два варіанти. Перший – це мутований штам коронавірусу. Більш вірогідною причиною повторного захворювання нині вважають збої у самій імунній системі людини. Може статися така ситуація, що клітина пам’яті, яка запам’ятала вірус, загинула.

Неврологічні хвороби через Covid-19

Коронавірус Covid-19 впливає на імунну систему та може змушувати антитіла атакувати мозок. Такими є результати одного із британських досліджень.

Науковці дійшли до висновків, що вірус здатен впливати на стан неврологічного здоров’я людини.

Команда дослідників стежила за 11 пацієнтами у двох лікарнях Німеччини. Усі вони мали неврологічні проблеми, зокрема, судоми, біль в очах, неконтрольовані скорочення м’язів та навіть епілептичні напади.