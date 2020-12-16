Зранку 16 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив позитивну новину про те, що ситуацію з коронавірусом в Україні вдалося стабілізувати.

Водночас, за словами Степанова, ситуація залишається достатньо напруженою.

– Але все-таки нам вдалося повністю зупинити зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу, – сказав міністр.

16 грудня на Майдані Незалежності триває мітинг ФОП, які вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроекти №3853-1 (2) і №3993.

Сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на протест, заявивши, що уряд зобов’язаний зустрітися з представниками бізнесу та почути їхні вимоги.

– Люди ледь зводять кінці з кінцями. Не чути їх і не шукати правильних механізмів підтримки і послаблення утисків держави – неприпустимо, – сказав Шмигаль.

Також стало відомо, що для боротьби з коронавірусом в Україні у 2021 році створять окремий спеціальний фонд.

Кошти з нього виділятимуть на вакцинацію проти Covid-19, фінансову підтримку медиків, подолання наслідків пандемії.

Щодо вакцинації – розпочати щеплювати українців від Covid-19 влада планує з лютого 2021 року, для чого ведуться переговори з виробниками препаратів, повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Щоби лікарні отримали доступ до лікарських засобів та медичних виробів, що потрібні для боротьби з коронавірусом, 16 грудня Кабмін ухвалив рішення про спрощення ввезення на територію Україну таких товарів.

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Коронавірус у світі

Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я попередив, що “існує великий ризик подальшого відродження” Covid-19 на території всієї Європи на початку 2021 року.

Саудівська Аравія отримала першу партію вакцини проти коронавірусу Pfizer/BioNtech в середу вранці, де на сьогоднішній день понад 100 тис. людей зареєструвались для отримання препарату.

Китай призупинить в’їзні міжнародні рейси, якщо у п’яти і більше людей буде позитивний результат на Covid-19 під час посадки.

В Австрії з 19 грудня посилюють обмеження на в’їзд в країну. Вони стосуватимуться тих країн, де зафіксовано високий рівень поширення коронавірусу.