Після перенесеного коронавірусу потрібно здати низку обов’язкових аналізів, які допоможуть зрозуміти, які процеси відбуваються в організмі, і вберегти від можливих ускладнень.

Для початку потрібно здати загальний аналіз крові та сечі. Такі рекомендації озвучив головний лікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький. Крім того, бажано здати печінкові проби.

– Вони можуть бути вищими, однак не хвилюйтеся. Але їхній моніторинг важливий, оскільки ви часто приймали Парацетамол, Ібупрофен, Німесил, і це може трішки підвищувати печінкові проби, – зазначив Тарас Жиравецький.

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Серед рекомендованих аналізів – ниркові проби, аналіз на креатинін і сечовину у крові.

– Ці два показники важливі, щоб зрозуміти, як працюють нирки. Сечова кислота часто може змінюватися після коронавірусу. Якщо вона підвищується, вам лікар порадить дієту і, якщо необхідно, ліки, які знижуватимуть сечову кислоту, – додав Тарас Жиравецький.

А ось повторно робити КТ лікар не рекомендує, вона необхідна лише в окремих випадках, про це додатково повідомить лікар.

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Джерело: Тарас Жиравецький