Як неврологічні розлади впливають на смертність від Covid-19 – дослідження

Серед пацієнтів, які мають неврологічні розлади і одночасно хворіють на коронавірус, спостерігається підвищений ризик смертельних випадків.

До таких висновків у своєму дослідженні дійшли науковці Медичного центру Монтефіоре та Медичного коледжу Альберта Ейнштейна. До неврологічних захворювань зараховували інсульт та порушення мислення.

Під час проведення дослідження фахівці проаналізували дані 4 711 пацієнтів, яких госпіталізували з Covid-19.

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581 пацієнт з цього списку (12%) мав серйозні неврологічні проблеми і потребував томографії головного мозку.

У людей, які перенесли інсульт, вірогідність смерті була вдвічі вищою (49% смертності) порівняно з їхньою контрольною групою (24% смертності). Серед пацієнтів з розсіяним мисленням рівень смертності становив 40%.

Напередодні науковці опублікували ще одне дослідження, згідно з яким, чоловіки частіше помирають від Covid-19, ніж жінки. У деяких країнах показники смертності від коронавірусу чоловіків становлять понад 76%.

Водночас статистика заражень серед чоловіків і жінок майже однакова.

Джерело: Neurology