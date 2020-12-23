Лікар Євген Комаровський вважає, що не варто боятися нового штаму коронавірусу, про поширення якого заявили 14 грудня у Великій Британії, адже це не перша мутація. Крім того, штам поки погано вивчили, що не дозволяє робити якісь висновки.

За його словами, немає жодних причин для паніки, адже це не перша мутація вірусу.

– Виникла нова мутація вірусу. Ну і що? Та цих мутацій протягом року вже було сотні. Не кожна мутація говорить про те, що вірус принципово змінюється, – пояснив Євген Комаровський.

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За його словами, немає жодної інформації про те, що він більш небезпечний або смертоносний. А заяви про заразність понад 70%, найімовірніше, передчасні.

– Як можна оцінити за такий короткий термін серед такого обмеженого контингенту цей рівень заразності? І не бути впевненим у тому, що не йдеться про специфічну популяцію людей, про особливі метеорологічні умови, про температуру і вологість повітря, про те, що у цій популяції могли бути суперпоширювачі, – припустив він.

Крім того, розроблена вакцина проти коронавірусу залишиться ефективною і проти цього штаму, вважає фахівець.

– Коли створюється будь-яка вакцина, вона не розробляється для якогось унікального фрагмента вірусу. Зазвичай, коли планується вакцинація, то суть препарату, вироблення антитіл, зводиться до роботи проти досить стабільної ділянки геному вірусу, – доповнює Євген Комаровський.

Лікар закликав не панікувати, а замість цього продовжувати правильно носити маски, менше перебувати у приміщеннях, де багато людей і погана вентиляція.

Комаровський про коронавірус

Євген Комаровський розповів, як жити з втратою нюху під час коронавірусу.

Лікар пояснив, як повернути нюх і чому його втрата небезпечна для життя.

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Джерело: Євген Комаровський