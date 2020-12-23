Нові тести на антиген допомогли поліпшити ситуацію з коронавірусом в Україні. Завдяки їм вдалося швидше виявляти інфікованих людей.

Про це заявила лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

– Антигенний тест сьогодні допомагає нам швидше виявляти пацієнтів. Якби ми його проводили ще у більшій кількості, у всіх доступних місцях, це допомогло б нам у цій ситуації, – вважає Катерина Сояк.

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Водночас під час раннього виявлення хворого важливо одразу ж ізолювати його, додає фахівець.

Тести на коронавірус

Тести на коронавірус, які вже існують, можуть розпізнати і новий штам вірусу, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Детальніше про тестування на коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.