Мінімізація ризиків шкідливих звичок: алкоголізм і куріння

В суспільстві активно поширюються стереотипи про те, що невеликі дози алкоголю корисні для здоров’я і знижують ризик виникнення депресії, а куріння зменшує напругу і виглядає привабливо.



За результатами дослідження МОЗ, кількість курців в Україні з 2010 до 2017 року зменшилася на 20%. Проте загальний показник залишається високим, станом на 2019 рік 24,2% українців є щоденними курцями. Більше половини з них хочуть позбутися залежності, проте виходить це, на жаль, не в усіх.

Тривожною також є статистика вживання алкоголю, 29% чоловіків і 9,4% жінок протягом року мали проблеми з надмірним епізодичним вживанням алкоголю.

Натомість ці звички є не такими простими, як нам здається. Без допомоги спеціалістів кинути курити змогли лише 7% курців, а через алкоголь, за статистикою ВООЗ, помирає 3 млн осіб щороку.

Яку небезпеку насправді несуть ці звички і як зменшити їх шкідливий вплив на організм, Факти ICTV розбиралися у проекті Фактор ризику.

Які форми залежностей існують?

Алкоголізм та тютюнова залежність бувають різних видів, методи боротьби з ними дещо відрізняються.



У курців виділяють такі види залежностей:

Соціальна залежність

Така залежність пов’язана з певними ритуалами в житті людини. В такому разі треба намагатися замінити шкідливу звичку корисною.

Фізична залежність

Нікотин діє на мозок, провокуючи вивільнення дофаміну і серотоніну, які викликають відчуття ейфорії та щастя. Мозок вимагає наступну і наступну сигарету. Після відмови від сигарет виникає так званий синдром відміни, який триватиме, поки організм не звикне до життя без паління.

Психологічна залежність

Цей вид залежності виникає тоді, коли людина палить під час стресових ситуацій, знижуючи таким чином напругу. Щоденним курцям зазвичай потрібно декілька спроб і медична допомога, щоб позбутися звички.

Щодо алкоголізму, то його розділяють на види та стадії. Відповідно до частоти вживання виділяють хронічний та запійний алкоголізм.

Люди із запійною формою п’ють не регулярно, але коли починають, не можуть зупинитися кілька днів або навіть тижнів.



Натомість хронічні алкоголіки вживають алкоголь регулярно, у неконтрольованих дозах, виникає похмільний синдром та алкогольний психоз.

Алкоголізм також поділяють на стадії: першу, другу і третю. Якщо на першій стадії в людини лише формується толерантне ставлення до пиятики, то на третій вона стрімко деградує, починаються психози, епілептичні напади та галюцинації. Проте навіть така запущена форма хвороби піддається лікуванню.

Чому це так шкідливо?

Паління шкодить майже непомітно, але є дуже небезпечним. Ймовірність раку легенів у постійних курців в 25 разів більша, інсульту – в 2-4 рази, коронарної хвороби серця – більше ніж в 2 рази у порівнянні з людиною без шкідливих звичок.

Ризик інших онкопатологій також підвищений, за даними ВООЗ, відмова від куріння зменшує ризик утворення злоякісних пухлин на 70%.

Йдеться не лише про рак легенів, а також про рак язика, гортані, кишківника, печінки, шлунку. Кількість смертей від онкопатологій, спричинених курінням, становить 22% від загальної кількості.

Алкоголь також діє досить підступно, ніхто не в змозі сказати, коли перша непомітна стадія переросте в хронічний алкоголізм.



Найбільше від алкоголю страждає людський мозок, еритроцити фактично склеюються і утворюють тромби, починається відмирання мозкових клітин, у хронічних алкоголіків на третій стадії він навіть зменшується в об’ємі.

Репродуктивна система чоловіків і жінок страждає від обох залежностей.

У жінок, що палять, збільшується ризик передчасних пологів, викидня та навіть мертвонародження. Для чоловіків ця звичка може стати головною причиною безпліддя, адже якість сперми значно погіршується, а рухливість сперматозоїдів зменшується.



Натомість у жінок, що страждають на алкоголізм, можуть народитися діти з алкогольним синдромом. Це цілий комплекс фізіологічних та неврологічних патологій, який виникає у плоду внаслідок впливу алкоголю на організм жінки. А в чоловіків поступово зменшується лібідо, виникає болюча еякуляція, знижується частота ранкових ерекцій.

Зменшуйте шкоду

Звісно, найкраще рішення для вашого організму – ніколи навіть не починати палити та вживати алкоголь. Але якщо ви не можете і не хочете відмовлятися від цих звичок, проте вас турбує стан вашого здоров’я, спробуйте зменшити вплив на організм. Ця стратегія має назву harm reduction.

Harm reduction – це концепція, спрямована на збереження здоров’я завдяки зменшенню наслідків впливу шкідливих звичок.

У випадку з палінням це можуть бути:

нікотинові жуйки;

нікотинові пластирі;

електронні сигарети ;

системи нагрівання тютюну (СНТ).

Такі альтернативи не є повністю безпечними для здоров’я, категорично не рекомендується починати використовувати електронні сигарети чи інші девайси, якщо ви не палили до цього. Але досвідченим курцям вони можуть допомогти значно зменшити вплив звички на організм.



Нікотинові пластирі та жуйки постачають в організм людини нікотин через шкіру або ротову порожнину, але дуже повільно і мало. Такі продукти вилучають з процесу тютюновий дим та зменшують кількість нікотину, яка потрапляє в організм, не викликаючи синдрому відміни.

Системи нагрівання тютюну відрізняються від сигарет тим, що не підпалюють тютюн, а тільки нагрівають його, вилучаючи з процесу смоли та продукти горіння. Зазвичай курцям з багаторічним досвідом простіше переходити на системи нагрівання, оскільки в них збережений смак тютюну та звичний ритуал.

У разі вживання алкоголю інші правила harm reduction:

намагайтеся вживати тільки якісний алкоголь, не купуйте підробки;

пийте достатньо рідини в той час, коли вживаєте алкоголь, адже організм зневоднюється;

займайтеся спортом, він сприяє виведенню токсинів та відновленню печінки;

не пийте алкогольні напої із великою кількістю сиропів, цукру та інших домішок, це тільки погіршує вплив на печінку;

віддавайте перевагу менш міцному алкоголю, якщо вживаєте його частіше ніж раз на тиждень.

Варто також згадати про пасивне куріння. Воно несе не меншу небезпеку, адже людина без шкідливих звичок споживає всі шкідливі речовини, які виділяються під час згорання тютюну, разом з курцем.

Завдяки закону про заборону паління в громадських місцях ситуація дещо покращилася, проте деякі люди досі нехтують комфортом та безпекою інших. В такому разі не соромтеся сказати людині про те, що вам некомфортно, що в цьому місці не можна палити.

Пам’ятайте, ваше здоров’я і безпека мають стояти на першому місці.