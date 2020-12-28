В Україні на коронавірус можуть не захворіти люди з міцною імунною системою. Водночас вони можуть бути переносниками інфекції.

Таку думку висловив академік НАН Сергій Комісаренко.

За його словами, у нас циркулюють сім типів коронавірусу: чотири з них нормально переносяться, а три – небезпечні для життя.

– Можливо, у людей існує перехресний імунітет проти менш небезпечних штамів коронавірусу, що реагує як щит проти останнього коронавірусу, – зазначив учений.

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Комісаренко впевнений, що є люди, які ніколи не захворіють на Covid-19.

– Є люди, які можуть самі не хворіти, а бути розповсюджувачами, – підсумував він.

Коронавірус в Україні

28 грудня коронавірус в Україні підтвердили ще у 4 385 людей, а з початку пандемії інфікувалися 1 030 374 українці.

Комісаренко назвав дві причини значного зниження захворюваності – зміна контагіозності коронавірусу та усвідомлення громадянами небезпеки Covid-19.