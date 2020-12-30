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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

В Іспанії створили біосенсор для відстеження коронавірусу в повітрі

Група іспанських дослідників розробила високочутливий біосенсор, здатний відстежувати наявність Covid-19 у приміщеннях.

Пристрій поки знаходиться на стадії прототипу. Він дозволить оцінювати якість повітря і на ранньому етапі виявляти коронавірус у будь-яких приміщеннях – у транспорті, в ресторанах і вдома.

– Розроблена нами система заснована на масовому біосенсорі, який використовує специфічні антитіла, які можуть виявляти вірус SARS-CoV-2 в повітрі, – розповів Анхель Макієйра, професор кафедри хімії і директор Інституту молекулярного розпізнавання і технологічних розробок.

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Коли в повітрі буде критична концентрація вірусу, біосенсор сповіщатиме про це попереджувальним сигналом.

Вчені вважають, що біосенсор можна використовувати в якості системи попередження і контролю для запобігання зараження коронавірусом без необхідності проведення ПЛР-тестів.

В Іспанії планують завести спеціальну картотеку з іменами громадян, які відмовилися робити щеплення проти коронавірусу.

За даними соціологічних досліджень, 28% жителів країни не збираються проходити вакцинацію.

Джерело: Medical Express

Фото: Dreamstime

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