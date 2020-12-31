Пандемія коронавірусу ще далека від завершення, але країни вже почали робити перші кроки до її подолання. Для застосування у надзвичайних ситуаціях затвердили перші вакцини.

Водночас світом почав ширитися новий штам коронавірусу, який зафіксували у багатьох державах.

Наскільки масштабним буде його поширення, нині не зрозуміло. Однак країни намагаються ізолювати новий штам Covid-19.

В інтерв’ю Фактам ICTV британський медик та психіатр Піт Садбері розповів, чим відрізняється новий штам вірусу та чому він небезпечний.

– Що вченим відомо про новий штам коронавірусу?

– Новий тип Covid-19 вперше помітили в окрузі Кент, у південно-східній частині Великої Британії. Його виокремили ще у вересні, але ніхто не надав цьому значної уваги, допоки він не почав поширюватися з неймовірною швидкістю в районах, де не контролювали карантинні обмеження.

– Що так насторожує у новому штамі коронавірусу?

– Найбільше насторожує те, що ця мутація приблизно на 50% заразніша, аніж оригінальний вірус. Цей штам має 17 мутацій, щонайменше дві з них впливають на його інфекційність. Проблема у тому, що Covid-19 вже досить заразний, через що дуже важко контролювати його поширення.

Якщо вірус має більшу інфекційність, то більше пацієнтів хворітимуть на нього за певний період часу з різним ступенем тяжкості (від легкої до важкої форми, – Ред.). Також він швидше поширюватиметься. Якщо ви подивитеся на криву зростання захворюваності, то побачите, що воно відбувається швидше, якщо задіяний новий штам коронавірусу.

І це проблема, адже поширення інфекції може швидко вийти з-під контролю у певному регіоні, через що медзаклади заповняться хворими, а медична система буде не в змозі надавати якісну допомогу важкохворим пацієнтам.

Йдеться не лише про хворих на Covid-19, а й пацієнтів з іншими важкими захворюваннями. Крім того, зростає проблема вчасної діагностики та початку лікування хвороб, зокрема раку.

Подібні діагностики просто скасовують або люди їх пропускають, через що після пандемії ми побачимо значне зростання кількості смертей від раку.

– Мутація небезпечніша за оригінальний Covid-19?

– Не можна сказати, що він небезпечніший для пацієнта, який підхопив захворювання, або що хвороба протікатиме у більш важкій формі. Проте ймовірність того, що ви підхопите вірус, значно більша.

Нещодавно я прочитав одну цікаву статтю, проте їй ще не дали експерту оцінку. В ній йшлося про те, що карантинних обмежень у Великій Британії недостатньо для того, щоб стримати поширення нового штаму коронавірусу. Щоб тримати приріст захворювання навіть на тому ж рівні (що є нині, – Ред.), нам доведеться повернутися до локдауну, який був влітку.

– Звідки міг з’явитися новий штам Covid-19?

– Нам відомо, що вірус пішов від кажанів, в яких досить цікава імунна система. Вона не дуже добре запам’ятовує хвороби, тому в кажанів немає довготривалого імунітету. Однак щойно імунна система виявляє щось нове, вона одразу атакує його.

У такому середовищі вірусу потрібно швидко мутувати, змінювати свій “одяг”, щоб захисний механізм носія не впізнав його, мати змогу поширюватися. Тобто ми спостерігаємо, як коронавірус робить те, на чому спеціалізується – швидко мутує та розповсюджується, що для нас є поганими новинами.

– Чи буде вакцина ефективною і проти цього штаму коронавірусу?

– Так, вона має бути ефективною. Оксфордська вакцина, наприклад, атакує три частини вірусу, тобто їм усім доведеться дуже сильно змінитися, щоб препарат взагалі не спрацював. Такий розвиток подій малоймовірний.

Це означає, що вакцина, найімовірніше, діятиме проти більшості варіацій коронавірусу, які можуть з’явитися у найближчому майбутньому.

– Чи зможе друга хвиля вакцинації полегшити життя багатьом людям найближчим часом?

– Це буде не скоро. У Великій Британії нині зробили ін’єкції близько 600 тис. осіб однією дозою вакцини з двох необхідних. Для вироблення колективного імунітету потрібно вакцинувати близько 80% населення або щоб у людей виробився захисний механізм після хвороби.

В одній зі статей Лондонської школи гігієни і тропічної медицини йдеться про те, що у Великій Британії потрібно робити ін’єкції близько 2 млн людей щоденно, інакше може початися третя хвиля епідемії. І показники смертності від неї у 2021 році будуть не меншими, ніж у 2020.

У нас достатньо доз вакцини, і якщо нам вдасться збільшити масштаби її застосування, то ми змінимо ситуацію на краще. Проте до березня доведеться зробити ін’єкції значній кількості людей.

Спілкувалася Наталя Луценко