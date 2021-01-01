Якщо після новорічних святкувань з’явилися симптоми отруєння їжею, людина має не зволікати з першою домедичною допомогою і за необхідності звертатися до лікаря, який зможе оглянути хворого та порекомендувати йому адекватне лікування.

Про це Фактам ICTV розповів президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров’я України, лікар Іван Сорока.

– Основна порада – звернутися до лікаря. Є такі випадки, коли час надзвичайно важливий. Якщо є блювання, порушення випорожнення, ці симптоми мають викликати занепокоєння та спонукати звернутися до лікаря, – вважає лікар Іван Сорока.

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Перша домедична допомога під час отруєння

Заходи домедичної допомоги:

очищення травних шляхів – штучне викликання блювоти;

використання сорбентів, препаратів, які відновлюють кислотно-лужний баланс;

вживання вітамінів та мінералів.

Але додатково варто проконсультуватися з лікарем, адже це може бути не звичайне харчове отруєння, а інфекційне.

– Якщо це інфекційне отруєння, воно потребуватиме стаціонарної терапії, відновлення кислотно-лужного балансу, антибіотикотерапії, – доповнює Іван Сорока.

Чого не можна робити під час отруєння

Фахівці не радять хаотично вживати різноманітні препарати. Самолікування може нашкодити організму.

Профілактика харчового отруєння

Проблем зі здоров’ям після святкування новорічних свят можна уникнути, дотримуючись простих правил:

стежити за якістю та свіжістю страв, які людина вживає;

не переїдати.

– Людина має не переїдати, не зловживати алкогольними напоями і зробити все можливе для того, щоб культура споживання їжі значно не відрізнялася від традиційного раціону, – підсумовує Іван Сорока.

Допомога під час харчового отруєння на Новий рік

Під час харчового отруєння є низка заходів, завдяки яким людина самостійно може поліпшити свій стан.

Наприклад, пити багато води.

Детальніше допомогу під час харчового отруєння читайте на Фактах ICTV.