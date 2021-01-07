Як схуднути після новорічних свят – поради

Новорічні свята минули і залишили нам подарунки та незабутні спогади. Але сімейні застілля мають неприємний побічний ефект – зайві кілограми, які ми набираємо через улюблене олів’є та шампанське. Факти ICTV зібрали для вас кілька секретів про те, як швидко та легко прийти у форму після зимових свят.

Починайте поступово

Намагаючись схуднути якомога швидше, деякі люди одразу після останнього святкування сідають на жорстку дієту, обмежують себе у найелементарніших продуктах та занадто активно займаються фізичними навантаженнями. Такий підхід може нашкодити вашому здоров’ю та спричинити ще більший набір ваги після зриву.

Перед тим як починати схуднення, потрібно перейти від “святкового” способу життя та раціону до повсякденного. Перші 3-4 дні після останнього пишного застілля варто відмовитися від майонезних салатів і важких жирних страв та їсти звичайну їжу: супи, каші, овочі, інші повсякденні продукти. Треба налагодити також графік харчування, не можна пропускати сніданок та робити великі перерви між прийманням їжі.

Тренування теж потрібно вводити поступово, не збільшуйте навантаження, спершу поверніться на той рівень, який мали до свят. Тільки тоді, коли організм відновиться, можна переходити до наступного етапу.

Відредагуйте раціон



Перше правило здорового харчування – не голодувати, організм має отримувати достатньо корисних речовин та поживи, щоб мати енергію. Але щоб зайві кілограми йшли від вас якомога швидше, краще обмежити споживання цукру, замінити його фруктами.

Новорічний стіл – це передусім жирна їжа. Отже, після свят кількість жирів треба зменшити: очистьте свій холодильник від жирних соусів, тістечок, майонезу. Наповніть його корисними продуктами: нежирним м’ясом, рибою, злаками, свіжими овочами, цільнозерновим хлібом. Якщо у вашій оселі будуть тільки корисні продукти, вам буде легше звикнути до них, і не буде спокуси зірватися.

Шлунок після систематичного переїдання розтягнутий, і щоб апетит і почуття голоду прийшли до норми, слід харчуватися меншими порціями, але частіше.

Спорт

Найкраще допомагають швидко схуднути кардіотренування, але будьте обережними, почніть з піших прогулянок на довгі дистанції. Потім можна збільшувати темп та переходити до активніших тренувань: бігу, фітнесу, плавання, танців.

Щоб пришвидшити процес та отримувати від нього задоволення, зробіть активним свій відпочинок: замість кінотеатру відвідайте ковзанку, покатайтеся на лижах, прогуляйтесь зимовим парком.

Мисліть позитивно

Не картайте себе за зайві кілограми, не ставтеся до себе з відразою та не підганяйте свій організм. Під час стресових ситуацій він виділяє певні гормони, які збільшують апетит та провокують набір ваги. Спробуйте навпаки, розслабитись, налагодити режим відпочинку, який збився за свята.

Усі люди унікальні, і процес схуднення у кожного свій, дозвольте своєму тілу худнути у власному режимі.