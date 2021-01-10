Безсимптомні хворі на коронавірус відповідальні за 50% усіх заражень

Науковці з’ясували, що безсимптомні хворі на Covid-19 (люди, у яких взагалі не з’являються симптоми, та люди, у яких з’являються симптоми з часом) відповідальні за щонайменше 50% нових випадків передання вірусу.

Про це йдеться у дослідженні Центру з профілактики та контролю захворювань у США.

Дослідники розділили потенційних поширювачів коронавірусу на три групи: досимптомні хворі, безсимптомні та симптомні, аби визначити яка група найбільше поширює хворобу.

Спершу науковці припустили, що представники кожної групи найзаразніші на 5 день після інфікування коронавірусом — це середній інкубаційний період, упродовж якого у більшості людей розвиваються симптоми.

У першій моделі припустили, що у 30% хворих ніколи не з’являються симптоми, але вони на 75% такі самі заразні, як люди з симптомами. Згідно з цією моделлю, безсимптомні люди відповідають за 24% нових інфікувань, ще за 35% інфікувань відповідальні досимптомні люди.

Також дослідники моделювали ситуації, за яких пік передачі вірусу спостерігався через 3-7 днів після інфікування, а також зменшували та збільшували відсоток безсимптомних людей у моделі.

У більшості сценаріїв досимптомні та безсимптомні люди відповідальні за щонайменше 50% нових інфікувань.

Джерело: Science Alert