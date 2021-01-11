Вакцинація щороку рятує 2-3 млн людей у всьому світі від небезпечних хвороб та запобігає 1,5 млн летальних випадків від інфекційних хвороб.

Завдяки вакцинації людство перемогло натуральну віспу, а захворюваність на поліомієліт знизилася на 99%.

У 2020 році планету накрила нова хвороба – коронавірус, на боротьбу з якою створили декілька вакцин і країни вже застосовують їх, аби зменшити кількість хворих. Україна теж збирається провести масову вакцинацію від коронавірусу.

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Факти ICTV підготували для вас матеріал про те, для чого потрібна вакцина та як правильно підготуватися до вакцинації.

Що таке вакцинація

Вакцинація – це простий, безпечний та дієвий спосіб захисту людей від інфекційних захворювань, до того моменту, як людина почне контактувати з їх збудниками.

Імунна система реагує на введену вакцину, виробляючи імунітет проти інфекції, і таким чином формує у людини захист проти хвороби.

Чому потрібно вакцинуватись

Вакцинація позитивно впливає на імунітет людини.

– Якщо дитина вакцинується навіть один раз, наприклад від грипу і якимось чином захворіє на нього, коли підросте, то перебіг хвороби буде набагато легшим, – зазначає лікар-епідеміолог Алла Мироненко.

Крім того, вакцина попереджає спалахи таких інфекційних хвороб як поліо, кір, краснуха, дифтерія.

У 2019 році на кір в Україні захворіло близько 100 тис. українців. На думку спеціалістів, це сталося через те, що громадяни пропускали щеплення за календарем та безвідповідально ставилися до свого здоров’я.

Завдяки масовій кампанії з імунізації, спалах вдалося приборкати. Такої ж логіки дотримуються у ВООЗ.

В організації вважають, якщо кожна людина вакцинується від коронавірусу, то це значно зменшить смертність та виробить колективний імунітет. Але експерти ВООЗ зазначають, що це можливо тільки, якщо люди й надалі дотримуватимуться всіх протиепідеміологічних правил.

Як підготуватися до вакцинації

В день вакцинації необхідно проконсультуватися з педіатром або сімейним лікарем.



Він огляне вас і пояснить можливі реакції організму на щеплення та розповість про випадки, коли слід звернутися до лікаря.

Протипоказання до вакцинації

Не слід робити щеплення, якщо у вас:

були серйозні алергічні реакції на попередні введення цієї вакцини;

є алергія на компоненти вакцини (наприклад, на білок курячих яєць);

висока температура;

гіпертонія, ревматичні захворювання.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 грудня 2020 року в Україні затвердили план імунізації населення від коронавірусу. Він передбачає чотири етапи першочергової вакцинації людей, які перебувають у групі ризику.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.