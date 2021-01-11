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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Що таке вакцинація та як до неї підготуватися

Вакцинація щороку рятує 2-3 млн людей у всьому світі від небезпечних хвороб та запобігає 1,5 млн летальних випадків від інфекційних хвороб.

Завдяки вакцинації людство перемогло натуральну віспу, а захворюваність на поліомієліт знизилася на 99%.

У 2020 році планету накрила нова хвороба – коронавірус, на боротьбу з якою створили декілька вакцин і країни вже застосовують їх, аби зменшити кількість хворих.  Україна теж збирається провести масову вакцинацію від коронавірусу.

Читайте: Коли в Україні розпочнеться платна вакцинація від Covid-19 – можливі терміни

Факти ICTV підготували для вас матеріал про те, для чого потрібна вакцина та як правильно підготуватися до вакцинації.

Що таке вакцинація

Вакцинація це простий, безпечний та дієвий спосіб захисту людей від інфекційних захворювань, до того моменту, як людина почне контактувати з їх збудниками.

Імунна система реагує на введену вакцину, виробляючи імунітет проти інфекції, і таким чином формує у людини захист проти хвороби.

Чому потрібно вакцинуватись

Вакцинація позитивно впливає на імунітет людини.

– Якщо дитина вакцинується навіть один раз, наприклад від грипу і якимось чином захворіє на нього, коли підросте, то перебіг хвороби буде набагато легшим, – зазначає лікар-епідеміолог Алла Мироненко.

Крім того, вакцина попереджає спалахи таких інфекційних хвороб як поліо, кір, краснуха, дифтерія.

У 2019 році на кір в Україні захворіло близько  100 тис. українців. На думку спеціалістів, це сталося через те, що громадяни пропускали щеплення за календарем та безвідповідально ставилися до свого здоров’я.

Завдяки масовій кампанії з імунізації, спалах вдалося приборкати. Такої ж логіки дотримуються у ВООЗ.

В організації вважають, якщо кожна людина вакцинується від коронавірусу, то це значно зменшить смертність та виробить колективний імунітет. Але експерти ВООЗ зазначають, що це можливо тільки, якщо люди й надалі дотримуватимуться всіх протиепідеміологічних правил.

Як підготуватися до вакцинації

В день вакцинації необхідно проконсультуватися з педіатром або сімейним лікарем.

Він огляне вас і пояснить можливі реакції організму на щеплення та розповість про випадки, коли слід звернутися до лікаря.

Протипоказання до вакцинації

Не слід робити щеплення, якщо у вас:

  • були серйозні алергічні реакції на попередні введення цієї вакцини;
  • є алергія на компоненти вакцини (наприклад, на білок курячих яєць);
  • висока температура;
  • гіпертонія, ревматичні захворювання.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 грудня 2020 року в Україні затвердили план імунізації населення від коронавірусу. Він передбачає чотири етапи першочергової вакцинації людей, які перебувають у групі ризику.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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