PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Чи можна заразитися двома варіантами коронавірусу – висновок інфекціоніста

Людина може інфікуватися двома варіантами коронавірусу одночасно, однак це не вплине на симптоми та перебіг хвороби.

Також “подвійне інфікування” не впливає на летальність, розповів Фактам ICTV інфекціоніст Вадим Арістов.

– Теоретично людина може вдихнути одночасно скільки завгодно вірусів, однак все одно імунна система реагуватиме на них однаково та вироблятиме схожі антитіла, – говорить Вадим Арістов.

Читайте: Симптоми коронавірусу: як виявити Сovid-19 і коли звертатися до лікарів

Тобто хворий, інфікований двома варіантами, не відчуватиме жодних додаткових ускладнень порівняно з особою, яка заразилася однією мутацією. У них будуть схожі симптоми.

Водночас зараження варіантами коронавірусу послідовно майже неможливе.

– Малоймовірно, що людина може підхопити варіанти послідовно, адже в організмі людини формується імунна відповідь, яка захистить від другого інфікування, – додає інфекціоніст.

Профілактика коронавірусу

Від інфікування коронавірусом захистить дотримання протиепідемічних заходів.

Також важливо зміцнювати імунітет.

Детальніше про профілактику коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка