Людина може інфікуватися двома варіантами коронавірусу одночасно, однак це не вплине на симптоми та перебіг хвороби.

Також “подвійне інфікування” не впливає на летальність, розповів Фактам ICTV інфекціоніст Вадим Арістов.

– Теоретично людина може вдихнути одночасно скільки завгодно вірусів, однак все одно імунна система реагуватиме на них однаково та вироблятиме схожі антитіла, – говорить Вадим Арістов.

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Тобто хворий, інфікований двома варіантами, не відчуватиме жодних додаткових ускладнень порівняно з особою, яка заразилася однією мутацією. У них будуть схожі симптоми.

Водночас зараження варіантами коронавірусу послідовно майже неможливе.

– Малоймовірно, що людина може підхопити варіанти послідовно, адже в організмі людини формується імунна відповідь, яка захистить від другого інфікування, – додає інфекціоніст.

Профілактика коронавірусу

Від інфікування коронавірусом захистить дотримання протиепідемічних заходів.

Також важливо зміцнювати імунітет.

Детальніше про профілактику коронавірусу читайте на Фактах ICTV.