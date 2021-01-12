PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Допоможе у боротьбі з онкологією: Комаровський про вакцину від Covid-19

Вакцина від коронавірусу в майбутньому допоможе вченим зробити прорив у лікуванні онкологічних захворювань.

Про це повідомив український педіатр Євген Комаровський в інтерв’ю журналістці Олесі Бацман. Він зазначив, що йдеться про мРНК-вакцину, за технологією якої створили два препарати проти Covid-19 – американська компанія Moderna і німецька BioNTech спільно з американською Pfizer.

– Завдяки пандемії виграють ті, у кого є мізки, хто може робити правильні висновки. Найімовірніше, завдяки мРНК-вакцинам буде величезний прорив у сфері лікування онкологічних хворих. Це дуже важливо, – сказав Комаровський.

Читайте: Все проходить і це пройде: як еволюціонувало лікування Covid-19

Суть вакцини полягає у тому, що молекули РНК в особливій наножировій плівці потрапляють в організм, де виробляють один із білків вірусу та одразу у великій кількості створюють проти нього антитіла.

Комаровський додав, що такої технології ніколи не було в медицині.

Він наголосив, що вакцина має зберігатися за дуже низької температури, адже РНК та жирова плівка, у якій вона перебуває, дуже нестабільні.

Вакцинація від Covid-19

Станом на 26 грудня вакцину від коронавірусу отримали всі країни Європейського Союзу. А з 27 грудня в ЄС стартувала вакцинація.

У США вакцинація розпочалася 14 грудня. Щеплення роблять препаратами виробництва Pfizer/BioNTech та Moderna.

Також вакцинація проти Covid-19 почалася у Канаді, Великій Британії, Ізраїлі, Китаї та Росії.

Джерело: Олеся Бацман

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка