Вакцина від коронавірусу в майбутньому допоможе вченим зробити прорив у лікуванні онкологічних захворювань.

Про це повідомив український педіатр Євген Комаровський в інтерв’ю журналістці Олесі Бацман. Він зазначив, що йдеться про мРНК-вакцину, за технологією якої створили два препарати проти Covid-19 – американська компанія Moderna і німецька BioNTech спільно з американською Pfizer.

– Завдяки пандемії виграють ті, у кого є мізки, хто може робити правильні висновки. Найімовірніше, завдяки мРНК-вакцинам буде величезний прорив у сфері лікування онкологічних хворих. Це дуже важливо, – сказав Комаровський.

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Суть вакцини полягає у тому, що молекули РНК в особливій наножировій плівці потрапляють в організм, де виробляють один із білків вірусу та одразу у великій кількості створюють проти нього антитіла.

Комаровський додав, що такої технології ніколи не було в медицині.

Він наголосив, що вакцина має зберігатися за дуже низької температури, адже РНК та жирова плівка, у якій вона перебуває, дуже нестабільні.

Вакцинація від Covid-19

Станом на 26 грудня вакцину від коронавірусу отримали всі країни Європейського Союзу. А з 27 грудня в ЄС стартувала вакцинація.

У США вакцинація розпочалася 14 грудня. Щеплення роблять препаратами виробництва Pfizer/BioNTech та Moderna.

Також вакцинація проти Covid-19 почалася у Канаді, Великій Британії, Ізраїлі, Китаї та Росії.

Джерело: Олеся Бацман