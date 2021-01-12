Людина може одночасно підхопити коронавірус та грип. Водночас фахівці розходяться у думках щодо того, чи викликає це додаткові ускладнення та чи впливає на летальність.

Одні дослідники вважають, що людина, яка захворіла на грип та Covid-19, має такі самі симптоми, як під час звичайного інфікування, пояснює Фактам ICTV інфекціоніст Вадим Арістов.

– Є стаття у The Lancet, де описуються одиничні випадки одночасного захворювання на коронавірус та грип. Там дослідники говорять, що немає різниці у перебігу захворювання, – зазначає Вадим Арістов.

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Але інші науковці вважають, що таке інфікування впливає на летальність.

– Публікація від Public Health England, яка поки має статус препринта, зазначає, що ймовірніше померти від такої коінфекції, ніж під час звичайного перебігу хвороби. Інфекції підсилюють одна одну, – додає інфекціоніст.

Водночас послідовно підхопити ці віруси малоймовірно.

– Інфікуватися другою інфекцією, коли людина заразилася першою, шансів значно менше. Вони викликають активацію імунних механізмів, які знижують імовірність нових заражень. Перша інфекція ніби конкурує з наступними, – пояснює Вадим Арістов.

За його словами, через ризик ускладнень варто уникати подвійного інфікування. Для цього варто вакцинуватися від грипу, щоб зменшити ризик захворюваності.

Подвійне зараження варіантами коронавірусу

Вадим Арістов також розповів, чи можна заразитися двома варіантами коронавірусу.

За його словами, це можливо. Інфекціоніст розповів про перебіг хвороби під час такого інфікування та можливі наслідки.