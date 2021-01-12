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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Скільки тримається імунітет після щеплення від коронавірусу Moderna

Американська компанія Moderna заявила, що вироблена ними вакцина, може забезпечити річний імунітет до коронавірусу. У компанії планують дослідити, чи може посилити захист третя доза вакцини, замість звичайних двох.

Про це заявив головний лікар Moderna Тал Закс під час щорічної конференції охорони здоров’я 12 січня.

– Ми очікуємо, що вакцинація триватиме не менше року, – cказав Закс.

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Нині вакцину вводять двома дозами з інтервалом  близько місяця. Через те, що вакцина була винайдена лише минулого року, поки що не відомо, як довго вона здатна забезпечувати захист від коронавірусу.

– Нам доведеться залучити людей, щоб побачити, як працюватиме збільшення дози вакцини. Ми вважаємо, що можна посилити дозу, особливо тим людям, які перебувають у зоні ризику, – додав Закс.

Вакцини проти коронавірусу від Moderna та Pfizer/BioNTech отримали дозвіл на екстрене використання від Управління з контролю за продуктами та ліками США.

Moderna в ЄС

У Європейському Союзі  6 січня рекомендували до використання вакцину від коронавірусу, яку розробила компанія Moderna.

Виконавчий директор Європейського медичного агентства Емер Кук зазначив, що вакцина має стати ще одним інструментом для подолання епідемії.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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