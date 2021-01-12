Україна розглядає можливість введення міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації від коронавірусу. Це питання розглядатиметься детальніше, коли з’явиться точна інформація, чи можуть поширювати коронавірус вакциновані люди.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу 12 грудня.

Він зазначив, що під час пандемії країни, зокрема й Україна, встановили додаткові вимоги під час перетину держкордону іноземцями. Вони обов’язково повинні мати поліс страхування, який покриє лікування коронавірусу на території України, а також негативний ПЛР-тест.

– Після появи вакцини від коронавірусу деякі країни скористались можливістю і замінять поліси страхування, ПЛР-тести на міжнародні свідоцтва про проведення вакцинації. Україна це питання поки що розглядає, – сказав Ляшко.

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Свідоцтво про проведення вакцинації передбачено міжнародними медико-санітарними правилами, які схвалили всі члени ВООЗ. До пандемії їх видавали після проведення вакцинації проти жовтої лихоманки.

Ляшко наголосив, що не слід плутати імунний паспорт та свідоцтво про проведення вакцинації. Адже свідоцтво використовують під час перетину кордонів країн, щоб зменшити кількість заражень, а імунний паспорт – засвідчує наявність в людини імунітету до певної хвороби.

– Сьогодні питання впровадження імунних паспортів не стоїть, а питання видання міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації чітко врегульовано міжнародними медико-санітарними правилами, – заявив він.

Експрес-тестування на окупованих територіях

МОЗ оновило правила перетину КПВВ з окупованими територіями Донбасу та Криму. Для експрес-тестувань на кордоні обладнають спеціальні пункти.

Віктор Ляшко наголосив, що МОЗ вже закупило 1,8 млн таких тестів. Для громадян України вони будуть безкоштовними.