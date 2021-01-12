На Львівщині зафіксували поширення мутованого виду В1.1 коронавірусу, який відносять до лінії китайського походження.

Про це розповіла директор Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко-Тімко під час брифінгу 12 січня. Вона зазначила, що загалом в Україні є п’ять видів Covid-19.

За словами директора, в лабораторному центрі області немає можливості визначити вид або штам захворювання і всі позитивні результати відправляють у Центр громадського здоров’я, щоб встановити тип вірусу.

– Дійсно, з Центру громадського здоров’я надійшла інформація, що в Україні виявили п’ять різноманітних генотипів коронавірусу. Зокрема, на Львівщині циркулює різновид коронавірусу В1.1. Це лінія китайського походження, – сказала епідеміолог.

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Наталія Іванченко-Тімко зазначила, що надалі скеровуватимуть всі результати на перевірку, аби з’ясувати, які саме генетичні зміни відбуватимуться та чи немає у нас британського штаму вірусу.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, п’ять різновидів Covid-19 належать до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю. Як і кожна інша лінія, варіант В має різновиди.

В Україні визначили такі генетичні варіанти:

В1 – численна група вірусів, які циркулюють на території Європи і походять з Італії;

В1.1 – віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);

В1.1.1 – циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і Великої Британії;

В1.5 – численна група вірусів, які циркулюють на території Європи і походять з Іспанії;

В2 – віруси цієї групи циркулюють у понад 57 країнах світу на шести континентах

Коронавірус в Україні

Станом на 12 січня в Україні зафіксували 5 116 нових випадків Covid-19. Загальна кількість інфікованих громадян зросла до 1 124 430 випадків.

Від наслідків коронавірусу померли 184 українці, загалом – 20 019.