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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Від 12 років: в Ізраїлі планують вакцинувати дітей проти коронавірусу

В Ізраїлі планують до березня почати вакцинацію дітей від коронавірусу. Відповідні органи можуть видати дозвіл на застосування вакцини серед дітей.

Комісар з боротьби з коронавірусом Нахман Еш вважає, що дослідження фармакологічної безпеки дозволяють безпечно знизити мінімальний віковий поріг з 16 до 12 років.

– Той факт, що діти у віці до 16 років наразі не вакцинуються, безумовно, викликає занепокоєння з погляду здатності досягти колективного імунітету, — сказав комісар.

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Також він стверджує, що до березня 2021 року вже повинні бути щеплені всі дорослі.

19 грудня в Ізраїлі першими від коронавірусу вакцинувалися прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу і міністр охорони здоров’я країни Йоель Едельштейн. А 20 грудня почали перший етап вакцинації від Covid-19. В першу чергу вакцинують медиків, соцпрацівників та людей віком від 60 років.

Ізраїль значно випереджає інші країни світу за кількістю вакцинованих людей. Вакцину від компанії BioNTech/Pfizer вже отримали понад 1,7 млн з 9 млн жителів країни.

Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу впевнений, що Ізраїль першим у світі вийде з епідемії Covid-19.

Відомо, що двоє літніх чоловіків у віці 77 та 88 років після вакцинації від коронавірусу невдовзі померли. Ізраїльські лікарі запевняють, що вакцина не могла стати причиною смерті пацієнтів, адже вони мали важкі супутні захворювання.

Джерело: i24news

Фото: Depositphotos

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