Крок 1. Очищення шкіри
Дбайливе, ретельне та глибоке очищення потрібне шкірі цілий рік. Головне – робити це правильно. Взимку в цьому допоможуть м’які ексфоліанти (щось середнє між скрабом і кремом. – Ред.), які не будуть знежирювати та сушити шкіру обличчя.
В ідеалі використовуйте для шкіри обличчя гомаж і кремоподібні очищувальні засоби – взимку вони забезпечать живлення шкіри ліпідами для захисту від морозу.
Крок 2. Тонізація шкіри
Тонізація – обов’язковий етап цілий рік, незалежно від типу шкіри. У зимовий період краще обирати засоби для чутливої шкіри – без кислот, з екстрактом троянди, чайного дерева, календули. Для догляду за шкірою взимку також використовуйте засоби з високим вмістом вітаміну С – це допоможе зміцнити судини.
Не використовуйте взимку матувальні лосьйони для шкіри обличчя – їх краще відкласти для сонячного та теплого часу.
Крок 3. Зволоження шкіри
Для зволоження шкіри взимку використовуйте креми “кашемірової” консистенції – більш поживні, насичені та концентровані. Вони добре обволікають шкіру, запобігають пересиханню і захищають шкіру обличчя від сухого повітря обігрівача.
Для додаткового зволоження шкіри взимку використовуйте дрібнодисперсні спреї для розпилення протягом дня під крем флюїд. Інший варіант – сироватка з вітаміном С, гіалуроновою кислотою, пептидами та мікроелементами.
Маски спеціального догляду за обличчям у зимовий період не повинні сушити шкіру – обирайте антистресові, зволожувальні, а також ті, що спрямовані на живлення та відновлення. Маски з глиною краще використовувати для проблемної шкіри і не частіше одного разу на тиждень.
Крок 4. Захист шкіри від сонця
Використання SPF-засобів взимку для шкіри обличчя – обов’язкове, особливо для тих, хто має намір кататися на лижах або робить глибокі оновлювальні процедури. Для таких цілей доведеться за призначенням фахівця використовувати SPF-крем для шкіри з високим показанням фільтра. Для щоденного догляду можна обрати крем із рівнем 8-15.
До слова, у космецевтиці денний крем для догляду за обличчям уже має цей показник, на відміну від косметики мас-маркет.
Крок 5. Захист шкіри від обвітрювання
Взимку обличчя і губи схильні до пересихання. Щоб уникнути сухості, використовуйте в цей час протягом дня гігієнічні бальзами та поживний крем у міру відчуття стягнутості шкіри.
– Важливе правило догляду за шкірою обличчя – не виходити на вулицю з щойно нанесеним кремом. Це загрожуватиме наслідками і влітку, і взимку. У теплу пору через крем ви ризикуєте отримати легкий опік шкіри, який проявляється сухістю, лущенням і нерівномірною засмагою. У холодну пору року крем на морозі призведе до потрісканої, пошкодженої шкіри та легкого обмороження, – радить косметолог Анна Машковська.
Якщо ви все ж таки обвітрили обличчя у зимовий час, у жодному разі не скрабуйте його, допомагаючи сухим омертвілим клітинам і кірці шкіри швидше зникнути.
Замість цього займіться живленням – використовуйте найжирніший бальзам або крем для шкіри на основі масел. Нанесіть засіб на ніч і протягом дня у міру стягнутості – у такий спосіб ви зможете відновити шкіру обличчя у зимовий період.
Під жирний бальзам або крем можна додати сироватку для чутливої шкіри, її склад завжди спрямований на інтенсивне відновлення і зміцнення пошкодженої тканини. Доповніть основний зимовий догляд протягом дня використанням інших засобів – ампул і дрібнодисперсних спреїв.
Крок 6. Красива та здорова шкіра
Використовуйте всі ці рекомендації для догляду за обличчям у зимовий час і ваша шкіра відповість вдячністю! Піклуватися про себе можна навіть у домашніх умовах, але радимо все ж звертатися за консультаціями до фахівця. Поради хорошого косметолога допоможуть не тільки визначити ваш тип шкіри, а й підібрати засоби для правильного та якісного догляду в зимовий період.