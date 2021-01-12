Як доглядати за шкірою обличчя взимку – всі етапи

Догляд за шкірою обличчя взимку потребує особливої ​​уваги. Холод, сильний вітер і сухе повітря у приміщенні можуть негативно впливати на шкіру – вона стане блідою, надмірно сухою або жирною, втратить здоровий блиск.

Яким має бути догляд за обличчям взимку в домашніх умовах – про всі етапи та секрети Фактам ICTV розповіла косметолог Анна Машковська.