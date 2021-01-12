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Як доглядати за шкірою обличчя взимку – всі етапи
Факти / Lifestyle
Як доглядати за шкірою обличчя взимку – всі етапи

Як доглядати за шкірою обличчя взимку – всі етапи

Догляд за шкірою обличчя взимку потребує особливої ​​уваги. Холод, сильний вітер і сухе повітря у приміщенні можуть негативно впливати на шкіру – вона стане блідою, надмірно сухою або жирною, втратить здоровий блиск.

Яким має бути догляд за обличчям взимку в домашніх умовах – про всі етапи та секрети Фактам ICTV розповіла косметолог Анна Машковська.

Крок 1. Очищення шкіри

Дбайливе, ретельне та глибоке очищення потрібне шкірі цілий рік. Головне – робити це правильно. Взимку в цьому допоможуть м’які ексфоліанти (щось середнє між скрабом і кремом. – Ред.), які не будуть знежирювати та сушити шкіру обличчя.

В ідеалі використовуйте для шкіри обличчя гомаж і кремоподібні очищувальні засоби – взимку вони забезпечать живлення шкіри ліпідами для захисту від морозу.

Крок 2. Тонізація шкіри

Тонізація – обов’язковий етап цілий рік, незалежно від типу шкіри. У зимовий період краще обирати засоби для чутливої ​​шкіри – без кислот, з екстрактом троянди, чайного дерева, календули. Для догляду за шкірою взимку також використовуйте засоби з високим вмістом вітаміну С – це допоможе зміцнити судини.

Не використовуйте взимку матувальні лосьйони для шкіри обличчя – їх краще відкласти для сонячного та теплого часу.

Крок 3. Зволоження шкіри

Для зволоження шкіри взимку використовуйте креми “кашемірової” консистенції – більш поживні, насичені та концентровані. Вони добре обволікають шкіру, запобігають пересиханню і захищають шкіру обличчя від сухого повітря обігрівача.

Для додаткового зволоження шкіри взимку використовуйте дрібнодисперсні спреї для розпилення протягом дня під крем флюїд. Інший варіант – сироватка з вітаміном С, гіалуроновою кислотою, пептидами та мікроелементами.

Маски спеціального догляду за обличчям у зимовий період не повинні сушити шкіру – обирайте антистресові, зволожувальні, а також ті, що спрямовані на живлення та відновлення. Маски з глиною краще використовувати для проблемної шкіри і не частіше одного разу на тиждень.

Крок 4. Захист шкіри від сонця

Використання SPF-засобів взимку для шкіри обличчя – обов’язкове, особливо для тих, хто має намір кататися на лижах або робить глибокі оновлювальні процедури. Для таких цілей доведеться за призначенням фахівця використовувати SPF-крем для шкіри з високим показанням фільтра. Для щоденного догляду можна обрати крем із рівнем 8-15.

До слова, у космецевтиці денний крем для догляду за обличчям уже має цей показник, на відміну від косметики мас-маркет.

Крок 5. Захист шкіри від обвітрювання

Взимку обличчя і губи схильні до пересихання. Щоб уникнути сухості, використовуйте в цей час протягом дня гігієнічні бальзами та поживний крем у міру відчуття стягнутості шкіри.

– Важливе правило догляду за шкірою обличчя  – не виходити на вулицю з щойно нанесеним кремом. Це загрожуватиме наслідками і влітку, і взимку. У теплу пору через крем ви ризикуєте отримати легкий опік шкіри, який проявляється сухістю, лущенням і нерівномірною засмагою. У холодну пору року крем на морозі призведе до потрісканої, пошкодженої шкіри та легкого обмороження, – радить косметолог Анна Машковська.

Якщо ви все ж таки обвітрили обличчя у зимовий час, у жодному разі не скрабуйте його, допомагаючи сухим омертвілим клітинам і кірці шкіри швидше зникнути.

Замість цього займіться живленням – використовуйте найжирніший бальзам або крем для шкіри на основі масел. Нанесіть засіб на ніч і протягом дня у міру стягнутості – у такий спосіб ви зможете відновити шкіру обличчя у зимовий період.

Під жирний бальзам або крем можна додати сироватку для чутливої ​​шкіри, її склад завжди спрямований на інтенсивне відновлення і зміцнення пошкодженої тканини. Доповніть основний зимовий догляд протягом дня використанням інших засобів – ампул і дрібнодисперсних спреїв.

Крок 6. Красива та здорова шкіра

Використовуйте всі ці рекомендації для догляду за обличчям у зимовий час і ваша шкіра відповість вдячністю! Піклуватися про себе можна навіть у домашніх умовах, але радимо все ж звертатися за консультаціями до фахівця. Поради хорошого косметолога допоможуть не тільки визначити ваш тип шкіри, а й підібрати засоби для правильного та якісного догляду в зимовий період.

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