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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Дивись обома: рейтинг офтальмологічних центрів Києва

Журналісти рубрики Здоров’я порталу Обозреватель назвали офтальмологічні клініки Києва, які увійшли у Рейтинг Топ-5 офтальмологічних центрів Києва.

Під час складання рейтингу враховували основні офтальмологічні послуги та їхню вартість, відгуки в Google і Facebook, середні оцінки за відгуками, наявність знижок для пільгових категорій. Для укладачів рейтингу було важливо дотримати баланс критеріїв, щоб мати максимально прозору картину.

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За даними видання, перше місце посіла клініка Центрока – Печерський офтальмологічний центр. Також до першої п’ятірки рейтингу увійшли: Британський офтальмологічний центр, клініка Новий зiр, центр Візіум, Центр мікрохірургії та терапії очей на Перова.

Відомо, що офтальмологічні послуги в Києві пропонують щонайменше 160 медичних закладів і 25 великих центрів.

Як перевірити зір онлайн

Навіть людям із зором у 100% варто час від часу перевіряти свій зір. Тим, у кого ідеальний зір, можна перевіряти його раз на два роки. Тим, у кого робота пов’язана з комп’ютером, або тим, хто носить контактні лінзи, окуляри, має проблеми із зором, варто відвідувати офтальмолога хоча б раз на рік.

Як перевірити зір вдома – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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