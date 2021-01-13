Журналісти рубрики Здоров’я порталу Обозреватель назвали офтальмологічні клініки Києва, які увійшли у Рейтинг Топ-5 офтальмологічних центрів Києва.

Під час складання рейтингу враховували основні офтальмологічні послуги та їхню вартість, відгуки в Google і Facebook, середні оцінки за відгуками, наявність знижок для пільгових категорій. Для укладачів рейтингу було важливо дотримати баланс критеріїв, щоб мати максимально прозору картину.

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За даними видання, перше місце посіла клініка Центрока – Печерський офтальмологічний центр. Також до першої п’ятірки рейтингу увійшли: Британський офтальмологічний центр, клініка Новий зiр, центр Візіум, Центр мікрохірургії та терапії очей на Перова.

Відомо, що офтальмологічні послуги в Києві пропонують щонайменше 160 медичних закладів і 25 великих центрів.

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