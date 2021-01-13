У компаніях Pfizer/BioNTech гарантували ефективність імунізації до 95% за умови, якщо друге щеплення буде зроблене не пізніше трьох тижнів після першого.

Про це повідомили у дослідженні Національної академії медицини Франції. Також спеціалісти склали рекомендований перелік умов, яких повинні дотримуватися держави, які вакцинуватимуть населення цим препаратом.

Дотримуватися графіку вакцинації, встановленого виробником (21 день для Pfizer/BioNTech);

Відкласти введення другої дози тільки при критичних обставинах (відсутність доз), але не довше, ніж на 3 тижні;

Зарезервувати необхідну кількість доз вакцини для людей у ​​віці до 50 років;

Посилити карантинні заходи, щоб будь-яка вакцинована особа уникала зараження перед введенням другої дози.

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Дослідження провели науковці, які розкритикували рішення уряду Франції, за яким у рамках стратегії вакцинації проти коронавірусу друга ін’єкція робитиметься у період до шести місяців. Це стосується, зокрема, однієї із сертифікованих у країні вакцин Pfizer/BioNTech.

Франція зарезервувала для національних потреб 200 млн доз вакцин, що дозволить зробити щеплення проти коронавірусу 100 млн населення.

У Європейському Союзі вже сертифікували дві вакцини від Covid-19 – Pfizer/BioNTech і Moderna. Також Європейське агентство лікарських препаратів отримало на розгляд вакцину AstraZeneca.

Вакцина Pfizer

У МОЗ Ізраїлю розповіли про найпоширеніші побічні ефекти від вакцини Pfizer. На біль у місці уколу після щеплення першою дозою вакцини поскаржилися 376 громадян, в основному у віці від 40 до 60 років.

Також жителі країни скаржаться на головний біль, слабість, нудоту та алергічні реакції.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Національна академія медицини Франції