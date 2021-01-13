Американські науковці запропонували хірургам новий протокол, який визначає, чи готовий пацієнт, який перехворів на Covid-19, до планової операції.

Рекомендації розробили вчені з Медичної школи Орегонського університету здоров’я і науки в кінці травня, коли в їхню клініку масово почали звертатися люди після Covid-19.

Пацієнтам потрібні були планові операції: колоноскопія, ендопротезування та ін. Після коронавірусу у людей може виникати посилення згортання крові та пошкодитися серцевий м’яз, що є небезпечним під час проведення операцій.

Тому лікарі мають переконатися, чи буде хірургічне втручання безпечним для людини, аби знизити ризики до мінімуму.

Коли пацієнт готовий до операції після коронавірусу:

Після безсимптомного перебігу хвороби до планової операції потрібно почекати не менше чотирьох тижнів після першого позитивного тесту.

Якщо коронавірус протікав із симптомами, то потрібно почекати шість-вісім тижнів з моменту їхньої появи.

Лікар повинен вивчити медичну карту пацієнта, який потребує операції та зробити висновок, чи змінився його стан після очікування.

Лікарі повинні зіставити стан пацієнта з важкістю процедури: врахувати, наскільки травматична операція і чи потрібен наркоз. Ці дані необхідно порівняти зі станом пацієнта.

Які ліки не можна приймати під час коронавірусу

Під час захворювання на коронавірус не варто застосовувати низку препаратів, серед них – протидіарейні та інгалятори.

Препарати проти діареї, які містять лоперамід, уповільнюють роботу кишківника і не дають можливості організму самостійно очиститися. А інгалятори можуть провокувати закриття дрібних кровоносних судин у носі, що також негативно впливає на стан хворого.

Джерело: medicalxpress