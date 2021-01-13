У двох областях України проводять недостатню кількість тестувань на коронавірус. Так, у Закарпатській роблять 46,4 тестування, а у Львівській – 47,5 за норми 48 на 100 тис. населення.

Про це йдеться у звіті Міністерства охорони здоров’я України.

У країні в середньому проводять 90,1 тестування на коронавірус, а найбільше їх роблять у Києві – 256,1.

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Згідно зі звітом, в Україні продовжує знижуватися динаміка захворюваності на Covid-19. Станом на 13 січня на 100 тисяч населення цей показник становить 224,5. Це в 5,6 раза більше за норму, яка становить 40.

Звіт_МОЗ

Найгірша ситуація із захворюваністю у Запорізькій області – 365,4. Найкраща – у Кіровоградській області (79,5). У столиці цей показник становить 312,1.

Крім того, в Україні в середньому лікарняні ліжка заповнені на 32,9%. Загалом введено 66 260 ліжок.

Коронавірус в Україні

Станом на 13 січня в Україні зафіксували 6 409 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії Covid-19 діагностували у 1 130 839 осіб.

За добу від ускладнень, які спричинив Covid-19, померло 195 людей, загалом – 20 214.