У ВООЗ попередили про збільшення кількості нових штамів Covid-19

Нові мутації коронавірусу з’являтимуться у світі більше, адже нині хвороба поширюється високими темпами.

Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус під час брифінгу 11 січня.

– Чим більше поширюється вірус SARS-CoV-2, тим більше можливостей у нього з’являється, щоб змінитися. Високий рівень поширення означає, що нам варто чекати на появу нових різновидів, – зазначив він.

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Тедрос Гебреісус наголосив, що мутації вірусу поки не підвищують ступінь тяжкості Covid-19. Він додав, що поява нових штамів перевантажує системи охорони здоров’я.

Голова ВООЗ знову закликав людей дотримуватися протиепідеміологічних правил, адже якщо вірус буде передаватися менше, то він не зможе мутувати.

У ВООЗ заявили, що новий штам вірусу з Великої Британії зафіксували у мінімум 50 країнах, а новий вид з Південної Африки виявили у 20. Також штам коронавірусу VOC 202012/01 вже підтвердили у всіх регіонах Англії.

Коронавірус у світі

За даними ВООЗ, станом на 13 січня у світі виявили 90 млн хворих на Covid-19. За весь час пандемії від ускладнень, які спричинив коронавірусу, померли 1,9 млн людей.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Російська Федерація та Велика Британія.

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Джерело: WHO