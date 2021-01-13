Українська фармацевтична компанія Лекхім планує у 2022 році розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від коронавірусу.

Про це повідомив голова правління АТ Лекхім Валерій Печаєв під час брифінгу 13 грудня. Він зазначив, що компанія уклали угоду з китайським виробником щодо дистрибуції та локалізації виробництва в Україні на п’ять років.

Печаєв наголосив, що вакцину планують виробляти у Харкові. Компанія веде переговори про покупку обладнання з Німеччиною, Іспанією та Італією.

– Загальний обсяг фази виробництва вакцини в готовій формі становить близько €10 млн. Буде уточнюватися. Загалом виробництво вакцин це досить дорого, – сказав голова.

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Представник компанії додав, подальше співробітництво передбачає виробництво в Україні основного переліку вакцин.

– Окрім продажу вакцини CoronaVac китайського виробництва, співробітництво передбачає організацію масштабного виробництва готових лікарських форм вакцин з 2022 року в Україні, а з 2025 планується організувати повний цикл виробництва основного переліку вакцин, – пояснили у Лекхім.

За інформацією компанії, у березні 2021 року Україна зможе отримати понад 5 млн доз вакцини проти коронавірусу виробництва Sinovac Biotech, а у 2022 році – налагодити виробництво вакцини на українському підприємстві ПрАТ Лекхім-Харків.

Ефективність китайської вакцини

Розробники вакцини Sinovac Biotech повідомляють про ефективність 78%. Її вдалося визначити під час досліджень, у яких взяли участь 13 тиc. добровольців.

Однак під час тяжкого перебігу хвороби препарат показав ефективність 100%.