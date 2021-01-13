Під час захворювання на коронавірус не варто застосовувати низку препаратів, серед них – протидіарейні та інгалятори.

Таку думку висловив доктор медичних наук, керівник відділу інфекційного контролю і профілактики дитячої лікарні у Цинциннаті (штат Огайо) Джошуа Шаффцін.

На думку фахівця, препарати проти діареї, які містять лоперамід, уповільнюють роботу кишечника і не дають можливості організму самостійно очиститися.

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Щодо інгаляторів, то до складу багатьох з них входить фенілефрин. Вони можуть провокувати закриття дрібних кровоносних судин у носі, що також негативно відображається на стані хворого.

Профілактика коронавірусу

Для того, щоб не захворіти на коронавірус, фахівці радять дотримуватися протиепідемічних заходів.

Крім того, варто зміцнювати імунну систему.

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Джерело: Good Housekeeping