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Як оформити лікарняний в Україні
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Як оформити лікарняний в Україні

Як оформити лікарняний в Україні

Лікарняний лист – це доказ тимчасової непрацездатності, який оформляється медичною установою й надається роботодавцю. Цей документ дає право на отримання допомоги з тимчасової втрати непрацездатності, яку виплачує роботодавець (за перші п’ять днів хвороби) і Фонд соціального страхування (за решту часу хвороби).

Покрокова інструкція, як оформити лікарняний в Україні – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Крок 1. Вивчаємо свої права

Перед тим, як оформити лікарняний, необхідно знати про свої права. Лист непрацездатності оформляється з того дня, коли хворий звернувся до медичного закладу за допомогою. Він підтверджує факт відсутності на робочому місці з поважних причин.

Людина має право на допомогу з тимчасової непрацездатності. Відповідно до українського законодавства, коли:

  • захворіла працююча людина, перші п’ять днів лікарняного оплачує роботодавець, а решту часу – Фонд соцстраху;
  • захворіла дитина до 14 років, Фонд соцстраху оплатить лікарняний одному з батьків за 14 днів хвороби;
  • захворіла дитина і проходить лікування в стаціонарі, Фонд соцстраху оплатить лікарняний повністю;
  • захворів один із членів родини, інший член родини, який працює, також має право на виплати за 3 календарні дні (в деяких випадках – за 7 днів).

Максимальна тривалість лікарняного – 1 рік (у разі тяжких травм, тривалої реабілітації або післяопераційного періоду).

Виплати за лікарняним складають:

  • 50% від середньої зарплати – у разі страхового стажу менше 3 років;
  • 60% від середньої зарплати – у разі страхового стажу менше 3–5 років;
  • 70% від середньої зарплати – у разі страхового стажу менше 5–8 років;
  • 100% від середньої зарплати – у разі страхового стажу понад 8 років.

Крок 2. Звертаємося до лікаря

Найчастіше лікарняний лист оформлює сімейний лікар або вузькопрофільний фахівець – гінеколог, отоларинголог, кардіолог, невролог, хірург тощо.

Потрібно записатися на прийом до фахівця, зателефонувавши до реєстратури лікарні або в спеціальному сервісі helsi.me.

Що треба взяти на прийом до лікаря:

  • паспорт;
  • амбулаторну карту;
  • результати обстежень;
  • інші документи, що посвідчують особу та підтверджують факт наявності захворювання.

Лікар поставить діагноз, призначить лікування і відкриє лікарняний.

Крок 3. Перевіряємо коректність заповнення лікарняного

Після лікування потрібно прийти на прийом до лікаря за випискою. Він заповнить лікарняний. Документ складається з трьох частин: корінця (залишається в лікарні), лицьового бланка (заповнюється лікарем і видається пацієнту), зворотного бланка (заповнюється бухгалтером за місцем роботи пацієнта).

Пацієнту в день виписки важливо перевірити коректність даних:

  • ПІБ;
  • дати лікарняного;
  • назву підприємства;
  • паспортні дані;
  • підписи та печатки.

Крок 4. Віддаємо лікарняний лист у бухгалтерію

У перший день виходу на роботу лікарняний лист необхідно віддати в бухгалтерію для документального оформлення й нарахування допомоги з безробіття.

Пандемія, спричинена Covid-19, призвела до тисяч хворих в Україні та світі. Як оформити лікарняний, якщо дитина захворіла на коронавірус – у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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