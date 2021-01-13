Як оформити лікарняний в Україні

Крок 1. Вивчаємо свої права
Перед тим, як оформити лікарняний, необхідно знати про свої права. Лист непрацездатності оформляється з того дня, коли хворий звернувся до медичного закладу за допомогою. Він підтверджує факт відсутності на робочому місці з поважних причин.
Людина має право на допомогу з тимчасової непрацездатності. Відповідно до українського законодавства, коли:
- захворіла працююча людина, перші п’ять днів лікарняного оплачує роботодавець, а решту часу – Фонд соцстраху;
- захворіла дитина до 14 років, Фонд соцстраху оплатить лікарняний одному з батьків за 14 днів хвороби;
- захворіла дитина і проходить лікування в стаціонарі, Фонд соцстраху оплатить лікарняний повністю;
- захворів один із членів родини, інший член родини, який працює, також має право на виплати за 3 календарні дні (в деяких випадках – за 7 днів).
Максимальна тривалість лікарняного – 1 рік (у разі тяжких травм, тривалої реабілітації або післяопераційного періоду).
Виплати за лікарняним складають:
- 50% від середньої зарплати – у разі страхового стажу менше 3 років;
- 60% від середньої зарплати – у разі страхового стажу менше 3–5 років;
- 70% від середньої зарплати – у разі страхового стажу менше 5–8 років;
- 100% від середньої зарплати – у разі страхового стажу понад 8 років.
Крок 2. Звертаємося до лікаря
Найчастіше лікарняний лист оформлює сімейний лікар або вузькопрофільний фахівець – гінеколог, отоларинголог, кардіолог, невролог, хірург тощо.
Потрібно записатися на прийом до фахівця, зателефонувавши до реєстратури лікарні або в спеціальному сервісі helsi.me.
Що треба взяти на прийом до лікаря:
- паспорт;
- амбулаторну карту;
- результати обстежень;
- інші документи, що посвідчують особу та підтверджують факт наявності захворювання.
Лікар поставить діагноз, призначить лікування і відкриє лікарняний.
Крок 3. Перевіряємо коректність заповнення лікарняного
Після лікування потрібно прийти на прийом до лікаря за випискою. Він заповнить лікарняний. Документ складається з трьох частин: корінця (залишається в лікарні), лицьового бланка (заповнюється лікарем і видається пацієнту), зворотного бланка (заповнюється бухгалтером за місцем роботи пацієнта).
Пацієнту в день виписки важливо перевірити коректність даних:
- ПІБ;
- дати лікарняного;
- назву підприємства;
- паспортні дані;
- підписи та печатки.
Крок 4. Віддаємо лікарняний лист у бухгалтерію
У перший день виходу на роботу лікарняний лист необхідно віддати в бухгалтерію для документального оформлення й нарахування допомоги з безробіття.
Пандемія, спричинена Covid-19, призвела до тисяч хворих в Україні та світі. Як оформити лікарняний, якщо дитина захворіла на коронавірус – у матеріалі Фактів ICTV.