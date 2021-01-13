PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Затяжні магнітні бурі йдуть на Землю: дати та як уберегтися

На Землю насуваються затяжні магнітні бурі, попереджають астрофізики. У цьому місяці вони пройдуть з 17 по 20 січня. Також фахівці очікують бурі з 1 по 2 лютого.

Під час цього багато людей може відчувати головний біль, порушення ритму серця, нестабільний емоційний стан або чути шум у вухах.

Також можливе відчуття втоми та безсоння. Першочергово це погано впливає на людей з метеозалежністю, хронічними хворобами та літніх.

Читайте: Погода на тиждень в Україні з 12 січня по 15 січня 2021 року

Медики рекомендують правильно харчуватися, висипатися та відпочивати. Не варто планувати під час магнітних бур важливих справ. Також фахівці радять обов’язково стежити за тиском.

Магнітні бурі у 2021 році

Магнітні бурі зазвичай тривають від кількох годин до днів. Погано почуватися може навіть повністю здорова людина.

Найпоширенішими симптомами є головний біль, підвищення тиску та втома. Факти ICTV підготували календар магнітних бур на 2021 рік, щоб ви могли заздалегідь підготуватися до можливого погіршення самопочуття.

Джерело: Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН

Фото: Pixabay

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка