Люди, які перехворіли Covid-19, можуть й надалі бути його носіями

Люди, які перехворіли на Covid-19, можуть далі бути носіями вірусної інфекції.

Про це зазначено у дослідженні Інституту громадського здоров’я Великої Британії. Результати досліджень показали, що коронавірус безсимптомно може залишатися у носі та горлі пацієнта і далі передаватися оточуючим.

Також виявилося, що люди, які перехворіли на Covid-19, можуть мати імунітет від хвороби на п’ять місяців. Тож ризик захворіти ще раз збільшився у тих, хто перехворів на коронавірус під час першої хвилі.

Науковці зробили висновок, що під час повторного зараження коронавірусом у пацієнта зменшується ризик ускладнень від хвороби, але залишається можливість подальшого поширення.

Під час проведення досліджень, з 18 червня по 24 листопада, повторно заразились лише 44 з 6 614 добровольців. Науковці наголошують на тому, що антитіла в організмі хворого не гарантують того, що він не поширюватиме вірус.

Крім того, дослідження показало, що імунітет, набутий в результаті перенесеної інфекції Covid-19, забезпечує 83% захист від повторного зараження.

У ньому взяло участь близько 20 тис. медпрацівників з усієї Великої Британії.

Джерело: PHE