Дослідження громадської охорони здоров’я Англії (PHE), в якому взяли участь понад 20 тис. медичних працівників, показало, що імунітет, набутий в результаті перенесеної інфекції Covid-19, забезпечує 83% захист від повторного зараження протягом щонайменше 20 тижнів.

Шансів повторно захворіти на Covid-19 менше, але науковці не відкидають такої можливості.

У дослідженні PHE брали участь медичні працівники з усієї Великої Британії. Їх розділили на дві групи: тих, хто хворів на коронавірус раніше, і тих, хто не перехворів. У період з червня до листопада 2020 року учасники програми раз на два тижні проходили ПЛР-тести на виявлення вірусу та щомісячні тести для перевірки рівня антитіл в їхній крові.

Упродовж шести місяців дослідники відстежували рівень інфікування у двох групах. Вони виявили 44 потенційних повторних зараження серед 6,6 тис. людей, які перенесли Covid-19 раніше. Також зафіксували 318 випадків серед понад 14 тис. людей, які не хворіли на коронавірус.

Науковці дійшли висновку, що перенесена інфекція забезпечує 94-відсотковий захист від симптоматичного та 75-відсотковий імунітет від безсимптомного повторного зараження.

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Вік учасників дослідження – від 35 до 54 років. Науковці не дають прогнозів, як перенесена хвороба вплине на імунітет літніх людей. PHE також проводить дослідження щодо ризику повторного зараження новими видами Covid-19, які виявили у Великій Британії, Південній Африці та Бразилії.

Коли очікувати зниження рівня захворюваності на Covid-19

Зниження рівня захворюваності на коронавірус може відбутися вже навесні. За словами доктора медичних наук Алли Мироненко, восени Covid-19 може стати звичайним респіраторним вірусом.

Водночас у дітей виробиться стійкий імунітет до вірусу. Можливе повторне зараження, але перебіг хвороби буде набагато легшим.