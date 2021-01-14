У Польщі люди, які щепляться другою дозою від коронавірусу, отримають документ про проведення вакцинації.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров’я Польщі Анна Голавська. Вона зазначила, що після вакцинації людям надійде підтвердження у вигляді QR-коду, який можна завантажити з особистого кабінету на сайті електронного уряду чи облікового запису системи охорони здоров’я.

Документ можна буде роздрукувати в пункті вакцинації.

– Код буде так званим паспортом вакцинованої особи, який підтверджуватиме, що людина була щеплена і може користуватися правами, які мають вакциновані люди, – сказала Голавська.

Вакциновані люди зможуть користуватися послугами охорони здоров’я без додаткового тестування, їм також не доведеться проходити карантин після контакту з людиною, інфікованою коронавірусом.

Кіпр також виступив за скасування карантину для осіб, які матимуть паспорт вакцинації. Поки що невідомо, як здійснюватиметься загальноєвропейська сертифікація документів.

Минулого тижня в Польщі вакцинували понад 200 тис. людей.

Всесвітня організація охорони здоров’я розгляне питання про впровадження паспортів вакцинації на засіданні надзвичайного комітету.

До слова, в Україні наразі розглядають можливість введення міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації від коронавірусу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко стверджує, що під час пандемії країни, зокрема й Україна, встановили додаткові вимоги під час перетину держкордону іноземцями. Вони обов’язково повинні мати поліс страхування, який покриє лікування коронавірусу на території України, а також негативний ПЛР-тест.

Джерело: Euractiv