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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Повторне зараження та мікс Covid-19 і грипу: вірусолог пояснила, чи можливо це

Повторно заразитися коронавірусом можна, однак під час другого інфікування хвороба у пацієнта має проходити легше. Водночас одночасно захворіти на грип та Covid-19 майже неможливо.

Таку думку висловила завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського, доктор медичних наук, професор Алла Мироненко.

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– У світі повторне зараження доведене лише у декількох пацієнтів. Це виняток з правил, який можна пояснити дефектами імунної системи. У нас же нібито 2,5 тис. повторних заражень, – коментує Алла Мироненко.

Під час повторного захворювання хвороба має проходити легше.

Заразитися грипом і коронавірусом одночасно майже неможливо, пояснює фахівець. Такі випадки можуть бути, якщо у людини серйозні проблеми з імунітетом.

– Мудра природа передбачила: якщо перша інфекція потрапила у клітину, то для іншої місця немає, – додає Алла Мироненко.

Прогноз щодо поширення вірусу

Алла Мироненко озвучила прогноз щодо поширення коронавірусу у світі і зниження рівня захворюваності.

На її думку, вже восени 2021 року вірус може перетворитися на звичайне респіраторне захворювання.

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Джерело: Факти

Фото: Depositphotos

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