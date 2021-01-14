Зниження рівня захворюваності на коронавірус може відбутися вже навесні. Водночас існує ймовірність, що восени Covid-19 може стати звичайним респіраторним вірусом.
Такий прогноз озвучила завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського, доктор медичних наук, професор Алла Мироненко.
– Вважаю, зниження захворюваності відбудеться і раніше квітня, а до літа епідемія вщухне. Восени, сподіваюся, це вже буде звичайний респіраторний вірус, на який частіше хворіють діти, – зазначила Алла Мироненко.
Водночас у дітей, які вперше перехворіють на коронавірус у ранні роки, виробиться стійкий імунітет до вірусу. Протягом життя можливі повторні захворювання, але вони будуть супроводжуватися легшими симптомами – болем у горлі, нежитю, кашлем.
– Відомо шість коронавірусів, які нічим особливо не відрізняються від тих, що викликають звичайні ГРВІ, – додає вірусолог.
Поширення коронавірусу
Більше року світ живе з коронавірусом, який значно вплинув на життя людей на планеті.
Країни рятуються від вірусу за допомогою карантинних обмежень і вакцини.
Більше новин про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Факти