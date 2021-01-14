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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Восени Covid-19 може стати звичайним респіраторним вірусом – вірусолог

Зниження рівня захворюваності на коронавірус може відбутися вже навесні. Водночас існує ймовірність, що восени Covid-19 може стати звичайним респіраторним вірусом.

Такий прогноз озвучила завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського, доктор медичних наук, професор Алла Мироненко.

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– Вважаю, зниження захворюваності відбудеться і раніше квітня, а до літа епідемія вщухне. Восени, сподіваюся, це вже буде звичайний респіраторний вірус, на який частіше хворіють діти, – зазначила Алла Мироненко.

Водночас у дітей, які вперше перехворіють на коронавірус у ранні роки, виробиться стійкий імунітет до вірусу. Протягом життя можливі повторні захворювання, але вони будуть супроводжуватися легшими симптомами – болем у горлі, нежитю, кашлем.

– Відомо шість коронавірусів, які нічим особливо не відрізняються від тих, що викликають звичайні ГРВІ, – додає вірусолог.

Поширення коронавірусу

Більше року світ живе з коронавірусом, який значно вплинув на життя людей на планеті.

Країни рятуються від вірусу за допомогою карантинних обмежень і вакцини.

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Джерело: Факти

Фото: Depositphotos

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