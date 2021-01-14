На період значного зниження температури в Україні працюватимуть пункти обігріву. В областях з інтенсивними опадами снігоочисна та посипальна техніка розчищатиме дороги.

Такі заходи прийняли на території України на період з 13 по 17 січня 2021 року за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Пункти обігріву забезпечать їжею, одноразовим посудом, паливом та іншими речами першої потреби. Соціальні служби активують роботу з надання допомоги незахищеним верствам населення. Таким чином уряд України хоче уникнути обмороження громадян.

Міненерго має забезпечити безперебійне функціонування електрики та газопостачання населених пунктів. Якщо трапиться аварія, в місцевості повинні насамперед відновити роботу лікарень та інших важливих територіальних об’єктів.

Як уберегтися від переохолодження взимку

В Україні з 14 січня прогнозують сильне похолодання, в деяких регіонах температура може опуститися до -20°. У таку зимову погоду необхідно тепло одягатися та дотримуватися порад лікарів, щоб не захворіти.

15 січня в Україні синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах. Факти ICTV підготували список рекомендацій, які допоможуть зберегти здоров’я під час похолодання.