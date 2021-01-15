Календар щеплень 2021 для дорослих і дітей

Своєчасна вакцинація може захистити людину від небезпечних захворювань. Неодноразово саме масові щеплення запобігали поширенню правця, віспи, поліомієліту та дифтерії.

Тому Міністерство охорони здоров’я України рекомендує громадянам стежити за календарем щеплень та дотримуватися всіх рекомендацій.

Календар щеплень – офіційний документ, в якому зазначено порядок вакцинації населення.

В Україні обов’язковою є вакцинація від 10 небезпечних захворювань:

кашлюк

дифтерія

правець

кір

паротит

краснуха

туберкульоз

гемофільна інфекція типу b (ХІБ-інфекція)

поліомієліт

гепатит В

Календар щеплень в Україні у 2021 році

1 доба. Дитині роблять її перше щеплення від гепатиту В.

3-5 діб. Малюк отримує вакцину від туберкульозу.

4 місяці. Малюка вакцинують від дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції.

6 місяців. Дитині роблять щеплення від гепатиту В, дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту.

12 місяців. Малюка вакцинують від кору, краснухи та паротиту, а також від гемофільної інфекції.

18 місяців. Дитині роблять щеплення від дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту.

6 років. Дитину потрібно вакцинувати від кору, краснухи, паротиту, дифтерії, правця та поліомієліту.

14 років. Підлітку роблять вакцинацію від поліомієліту.

16 років. Вакцинація від дифтерії та правця. Потім кожні 10 років потрібно повторювати ці щеплення (ревакцинація безкоштовна).

Усі щеплення, заплановані до досягнення українцем 18 років, проводяться безкоштовно у державних установах.

Також кожна повнолітня людина, або представник, батьки дитини мають право відмовитися від вакцинації.

Крім того, в Україні з 2022 року до календаря щеплень додадуть вакцинацію проти пневмококової інфекції. Вакцинація проводитиметься тричі: перші два щеплення – у перший рік життя і третє щеплення – у другий рік життя.

Також МОЗ рекомендує робити щеплення від таких хвороб, як (вакцинацію від цих захворювань держава не фінансує):

ротавірусна інфекція;

вітряна віспа;

гепатит А;

менінгококова інфекція;

папіломавірусна інфекція;

грип;

Не менш важливий етап – підготовка людини до вакцинації. Передусім необхідно звернутися до лікаря, щоб він оглянув вас та пояснив, які можуть бути реакції організму на препарат.

Детальніше про вакцинацію та як до неї підготуватися читайте у матеріалі Фактів ICTV.