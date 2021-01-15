Вакцина від коронавірусу компанії Johnson&Johnson продемонструвала хороші результати під час ранніх клінічних випробувань. Її планують вводити одноразово.

Про це заявили у дослідженні, яке опублікував журнал New England Journal of Medicine. Там зазначили, що вакцина успішно пройшла фазу I/IIа клінічних випробувань.

У дослідженні взяли участь 805 добровольців віком від 18 до 55 років, а також люди від 65 років. Імунна реакція після щеплення зберігалася 71 день (на момент фіксації результатів).

Розробники вакцини стверджують, що препарат повинен бути ефективнішим за будь-яку із затверджених вакцин. Адже вакцина Johnson&Johnson, щоб викликати імунну реакцію, використовує ДНК-технологію, а не РНК-сполучення.

Також у компанії зазначили, що наприкінці січня оприлюднять перші оцінки ефективності вакцини. У березні 2021 року вони планують відправити заявку на отримання ліцензії.

Вакцина від Johnson & Johnson має у своєму складі дезактивований вірус застуди. У ньому розміщена генетична версія S-білка, який Covid-19 використовує для зараження клітин.

Після введення препарату в організм людини імунна система реагує на неповний білок, як на чужорідне тіло. Таким чином вона вчиться боротися зі справжнім вірусом.

Детальніше про вакцину у світі читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: New England Journal of Medicine