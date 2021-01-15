Косметична компанія Farmasi випустила нові засоби для освітлення шкіри

Dr.C. Tuna Lumi Radiance — це лінія для догляду за обличчям, що складається з шести засобів.

Farmasi — косметичний бренд, родом із Туреччини, який виробляє понад мільйон продуктів на день. Компанія, заснована лікарем Джевдетом Туною в 50-х роках минулого сторіччя, спершу виробляла лише лікарські препарати.

У 2004 році торговельна марка почала випускати косметику, а п’ять років по тому запустила лінійку Dr.C Tuna з догляду за шкірою. У 2020 році компанія порадувала своїх клієнтів новими формулами для освітлення шкіри з цієї колекції.

Піщана лілія та гідралізований екстракт водоростей — для сяйва вашої шкіри

Dr.C. Tuna Lumi Radiance — це лінія для догляду за обличчям, що складається з шести засобів. Кожен із них діє в симбіозі з іншими, щоб надати природного сяйва та блиску вашій шкірі.

Компанія прагне забезпечити своїх покупців косметикою найвищої якості, розробленою з урахуванням інновацій, але це ніяк не впливає на цінову політику бренду. Компанія дотримується середньої вартості, щоб якомога більше жінок могли “створити” ту шкіру, на яку вони заслуговують.

Колекція охоплює засіб для очищення обличчя, тонік, сироватку для шкіри, крем та мило. Активними інгредієнтами цих засобів є дорогоцінна піщана лілія та гідролізований екстракт водоростей, які дарують той самий неперевершений ефект сяйва.

Продукція пройшла дерматологічні перевірки, які підтвердили обіцянку виробника. Придбати ці та інші засоби від Farmasi можна в інтернет-магазині MAKEUP.

Що відомо про цей бренд

Компанія Farmasi працює у 125 країнах світу, і за історію свого існування запустила у продаж понад 2 тис. засобів. Бренд завоював лояльних клієнтів завдяки поєднанню якісної продукції, низьких цін та екологічній місії.

Кожен засіб від помад та туші до масок для обличчя та засобів для тіла виготовляється з використанням води з природних свердловин та не містить парабенів, фосфатів, фталатів та формальдегіду. Торговельна марка також захищає права тварин, відмовившись тестувати свою продукцію на них.

Також Факти ICTV писали про те, як доглядати за шкірою обличчя взимку – всі етапи.