У Великій Британії науковці створили ДНК-тест для швидкого виявлення вторинних інфекцій у пацієнтів з коронавірусом. Він за 4 години може виявити пневмонію.

Тест розробили дослідники та лікарі з Кембриджського університету і лікарень Кембриджського університету NHS Foundation Trust на чолі з професором Гордоном Дуганом.

Розроблений інструмент дає лікарям інформацію, яка необхідна для початку лікування хворого на Covid-19, що дає можливість корегувати кількість антибіотиків.

– На ранньому етапі пандемії ми помітили, що пацієнти з Covid-19 виявилися особливо схильні до розвитку вторинної пневмонії, і почали використовувати експрес-діагностичний тест, який ми розробили саме для такої ситуації, — сказав співавтор роботи доктор Ендрю Конвей з Кембриджського медичного факультету.

Науковці стверджують, що зазвичай підтвердити пневмонію у пацієнтів з Covid-19 складно, адже зразки бактерій, які у них беруть, необхідно культивувати та вирощувати в лабораторії, що займає багато часу. Водночас новий тест одразу виявляє ДНК різних патогенів, що дозволяє проводити більш швидке і точне тестування.

У тесті використовується множинна полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), яка виявляє ДНК бактерій.

Також він може виявити 52 різних патогени, які часто інфікують легені пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, та тестувати їх на стійкість до антибіотиків.

– Ми виявили, що, хоча у пацієнтів з коронавірусом ймовірність розвитку вторинної пневмонії вище, бактерії, що викликають ці інфекції, були такі ж, як у пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії без вірусу, — сказала автор Майліс Маєс.

До слова, у США вперше дозволили використовувати тест на коронавірус, результат якого можна отримати в домашніх умовах.

Тест американської компанії Lucira Health проводиться шляхом взяття мазка з носоглотки. Результат можна дізнатися за 30 хв.

Джерело: medicalxpress