Як уникнути переохолодження на Водохреще 2021

19 січня 2021 року в Україні святкуватимуть Хрещення Господнє. Люди вірять, що саме у цей день вся вода стає цілющою.
Чимало людей пірнатимуть в ополонку, щоб увібрати всю потужну енергетику води та набратися сил на весь рік. Проте у період зимових свят важливо стежити за самопочуттям та дбати про своє здоров’я.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз’яснила, як уникнути легкого, середнього та загального переохолодження під час Водохреща 2021.
Як уникнути переохолодження
- не купатися у холодній воді, якщо у вас є гострі чи хронічні захворювання;
- не занурюватися в ополонку без присутності медичних працівників чи рятувальників;
- не купатися напідпитку;
- купати дітей лише під наглядом дорослих;
- перед зануренням зробити розминку та розігріти тіло;
- перебувати у воді не більше 10 секунд для новачків, тому що людина без підготовки швидко переохолоне;
- після занурення розтерти тіло махровим рушником та надягнути сухий одяг, за можливості випити гарячої рідини.
Для уникнення загального переохолодження організму – не перебувати в ополонці понад одну хвилину.
За перших ознак переохолодження (тремтіння, посиніння шкіри, губ, болі у пальцях), слід звернутися по першу допомогу.
У випадку легкого ступеня переохолодження варто тепло одягнутися, випити гарячого чаю та почати рухатися.
За середнього та важкого переохолодження постраждалого необхідно розтерти вовняною тканиною, помасажувати все тіло, а згодом тепло одягти. Зігрівати людину слід поступово, щоб уникнути різкого перепаду температури.
Коли освячувати воду на Водохреще 2021
Православні християни 19 січня 2021 року святкуватимуть Хрещення Господнє. У цей день багато людей вирушать до води, щоб зануритися у неї та набратися цілющої сили.
За церковними правилами, воду починають святити після літургії. Після закінчення богослужіння 18 січня о 19.00 відбуватиметься освячення води.