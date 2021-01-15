Як уникнути переохолодження на Водохреще 2021

19 січня 2021 року в Україні святкуватимуть Хрещення Господнє. Люди вірять, що саме у цей день вся вода стає цілющою.

Чимало людей пірнатимуть в ополонку, щоб увібрати всю потужну енергетику води та набратися сил на весь рік. Проте у період зимових свят важливо стежити за самопочуттям та дбати про своє здоров’я.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз’яснила, як уникнути легкого, середнього та загального переохолодження під час Водохреща 2021.

Як уникнути переохолодження

не купатися у холодній воді, якщо у вас є гострі чи хронічні захворювання;

купатися у холодній воді, якщо у вас є гострі чи хронічні захворювання; не занурюватися в ополонку без присутності медичних працівників чи рятувальників;

занурюватися в ополонку без присутності медичних працівників чи рятувальників; не купатися напідпитку;

купатися напідпитку; купати дітей лише під наглядом дорослих ;

; перед зануренням зробити розминку та розігріти тіло;

перебувати у воді не більше 10 секунд для новачків , тому що людина без підготовки швидко переохолоне;

, тому що людина без підготовки швидко переохолоне; після занурення розтерти тіло махровим рушником та надягнути сухий одяг, за можливості випити гарячої рідини.

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Для уникнення загального переохолодження організму – не перебувати в ополонці понад одну хвилину.

За перших ознак переохолодження (тремтіння, посиніння шкіри, губ, болі у пальцях), слід звернутися по першу допомогу.

У випадку легкого ступеня переохолодження варто тепло одягнутися, випити гарячого чаю та почати рухатися.

За середнього та важкого переохолодження постраждалого необхідно розтерти вовняною тканиною, помасажувати все тіло, а згодом тепло одягти. Зігрівати людину слід поступово, щоб уникнути різкого перепаду температури.

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