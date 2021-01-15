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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Як уникнути переохолодження на Водохреще – ДСНС

19 січня 2021 року в Україні святкуватимуть Хрещення Господнє. Люди вірять, що саме у цей день вся вода стає цілющою.

Чимало людей пірнатимуть в ополонку, щоб увібрати всю потужну енергетику води та набратися сил на весь рік. Проте у період зимових свят важливо стежити за самопочуттям та дбати про своє здоров’я.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій роз’яснила, як уникнути легкого, середнього та загального переохолодження під час Водохреща 2021.

Як уникнути переохолодження

  • не купатися у холодній воді, якщо у вас є гострі чи хронічні захворювання;
  • не занурюватися в ополонку без присутності медичних працівників чи рятувальників;
  • не купатися напідпитку;
  • купати дітей лише під наглядом дорослих;
  • перед зануренням зробити розминку та розігріти тіло;
  • перебувати у воді не більше 10 секунд для новачків, тому що людина без підготовки швидко переохолоне;
  • після занурення розтерти тіло махровим рушником та надягнути сухий одяг, за можливості випити гарячої рідини.
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Для уникнення загального переохолодження організму – не перебувати в ополонці понад одну хвилину.

За перших ознак переохолодження (тремтіння, посиніння шкіри, губ, болі у пальцях), слід звернутися по першу допомогу.

У випадку легкого ступеня переохолодження варто тепло одягнутися, випити гарячого чаю та почати рухатися.

За середнього та важкого переохолодження постраждалого необхідно розтерти вовняною тканиною, помасажувати все тіло, а згодом тепло одягти. Зігрівати людину слід поступово, щоб уникнути різкого перепаду температури.

Як уникнути переохолодження на Водохреще 2021

Коли освячувати воду на Водохреще 2021

Православні християни 19 січня 2021 року святкуватимуть Хрещення Господнє. У цей день багато людей вирушать до води, щоб зануритися у неї та набратися цілющої сили.

За церковними правилами, воду починають святити після літургії. Після закінчення богослужіння 18 січня о 19.00 відбуватиметься освячення води.

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay, ДСНС

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