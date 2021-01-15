На Землю насуваються затяжні магнітні бурі, попереджають астрофізики. У цьому місяці вони пройдуть з 17 по 20 січня. Також фахівці очікують бурі з 1 по 2 лютого.

Під час цього багато людей може відчувати головний біль, порушення ритму серця, нестабільний емоційний стан або чути шум у вухах.

Також можливе відчуття втоми та безсоння. Першочергово це погано впливає на людей з метеозалежністю, хронічними хворобами та літніх.

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Медики рекомендують правильно харчуватися, висипатися та відпочивати. Не варто планувати під час магнітних бур важливих справ. Також фахівці радять обов’язково стежити за тиском.

Магнітні бурі у 2021 році