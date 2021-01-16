На початку пандемії коронавірусу світ чекав на появу вакцини з таким же нетерпінням, як дитина – цукерку. Однак після завершальної стадії досліджень та початку вакцинації, все більше людей почали відмовлятися від введення препарату, а громадяни взялися дискутувати про те, яка компанія розробила ефективніший препарат.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech (США та Німеччина відповідно) першими успішно завершили третій етап клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу та заявили про її успішність на 95%.

Компанії застосовували новий підхід, який передбачає введення людям частини генетичного коду вірусу, щоб тренувати імунну систему організму. Вакцинація передбачає два щеплення з інтервалом у три тижні та надаватиме захист від захворювання через 28 днів після щеплення.

Вартість однієї дози вакцини Pfizer/BioNTech становить $20.

Однак препарат має певні “недоліки”, оскільки потребує зберігання за наднизьких температур, що ускладнює транспортування вакцини. За температури -70°C препарат зберігається до шести місяців, а в умовах +2 +8°C — до п’яти днів. У свою чергу виробники запевняють, що створили спеціальні контейнери із сухим льодом для підтримки необхідної температури впродовж 15 днів.

Попри складність транспортування ЄС зробив замовлення на 600 млн доз вакцини і вже 27 грудня країни-члени Європейського Союзу розпочали масову вакцинацію населення. Крім того, препарат закупили США, Велика Британія та Канада.

Країни-лідери за кількістю введеної вакцини

Побічні ефекти та досвід країн

Від початку вакцинації понад 35,3 млн осіб вже отримали свою дозу вакцини. Однак громадяни різних країн почали скаржитись на погане самопочуття після введення препарату.

У Норвегії 23 особи померли після вакцинації. Норвезьке агентство лікарських засобів вважає, що вакцина дійсно могла викликати побічні ефекти, які призвели до більш серйозного перебігу наявних у літніх людей захворювань. У свою чергу Китай закликав світ відмовитися від вакцини Pfizer через ці смерті.

У Нідерландах близько сотні осіб, що зробили щеплення вакциною Pfizer/BioNTech, поскаржилися на побічні ефекти, зокрема важку алергію. Про це заявили у місцевому центрі фармацевтичного нагляду Lareb. Відомо про два випадки тяжкої алергічної реакції. За словами директорки Lareb Агнес Кант, був висип та набряк навколо очей. Наразі ці люди добре почуваються.

У МОЗ Ізраїлю також назвали перелік побічних ефектів, але запевнили, що вони не є підставою для припинення вакцинації.

Люди скаржились на біль в місці уколу, загальну слабкість, головний біль, алергічну реакцію та почервоніння. У відомстві зазначили, що побічні ефекти були очікуваними, тому причин для хвилювання немає.

Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу впевнений, що Ізраїль першим у світі вийде з епідемії Covid-19.

Відомо, що двоє літніх чоловіків у віці 77 та 88 років після вакцинації від коронавірусу невдовзі померли. Ізраїльські лікарі запевняють, що вакцина не могла стати причиною смерті пацієнтів, адже вони мали важкі супутні захворювання.

Лідери за кількістю введеної вакцини на 100 осіб від населення країни

Умова ефективності вакцини

У компаніях Pfizer/BioNTech гарантували ефективність імунізації до 95% за умови, якщо друге щеплення буде зроблене не пізніше трьох тижнів після першого.

Про це повідомили у дослідженні Національної академії медицини Франції. Також спеціалісти склали рекомендований перелік умов, яких повинні дотримуватися держави, які вакцинуватимуть населення цим препаратом.

Дотримуватися графіку вакцинації, встановленого виробником (21 день для Pfizer/BioNTech);

Відкласти введення другої дози тільки за критичних обставин (відсутність доз), але не довше, ніж на 3 тижні;

Зарезервувати необхідну кількість доз вакцини для людей у ​​віці до 50 років;

Посилити карантинні заходи, щоб будь-яка вакцинована особа уникала зараження перед введенням другої дози.

У Європейському Союзі вже сертифікували дві вакцини від Covid-19 – Pfizer/BioNTech і Moderna. Також Європейське агентство лікарських препаратів отримало на розгляд вакцину AstraZeneca