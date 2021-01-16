Скільки пацієнтів втрачають нюх, коли хворіють Covid-19

Втрата нюху та ослаблення смакових рецепторів через інфікування коронавірусною інфекцією трапляється у двох з п’яти пацієнтів.

Про це йдеться у дослідженні, яке опубліковане в науковому журналі Nature.

Одне із досліджень свідчить, що близько 41% пацієнтів з діагностованим коронавірусом скаржились на зникнення нюху. Друге, більш вузьке дослідження під керівництвом Шими Мойн з Інституту фундаментальних досліджень в Тегерані проводилося методом ідентифікації запахів.

Так, учасники, які ще не знали, що у них підтверджено коронавірус, повинні були нюхати різні запахи. 96% учасників мали деяку нюхову дисфункцію, і 18% мали повну втрату запаху.

– Зазвичай ці пацієнти кажуть, що вони раптово втратили нюх, – говорить Мойн, вказуючи на те, що симптом пов’язаний з Covid-19.

Деякі дослідники кажуть, що втрата запаху повинна використовуватися як діагностика Covid-19. Ще одне дослідження показало, що зміни сприйняття запаху або смаку є найкращим маркером поширення інфекції, ніж інші показники.

Як жити з втратою нюху під час Covid-19

Під час коронавірусу у деяких людей фіксується втрата нюху.

Лікар Євген Комаровський розповів, коли може повернутися нюх і чи можна прискорити цей процес.

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