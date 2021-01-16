Людям, які перехворіли на коронавірус, варто дотримуватися низки рекомендацій, щоб швидше відновитися та не мати проблем зі здоров’ям.

Про те, як відновитися після коронавірусу, Фактам ICTV розповів президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров’я України, лікар Іван Сорока.

– Люди, які перехворіли на коронавірус, мають звернути увагу на своє здоров’я. Фізична активність, здоровий сон та збалансоване харчування допомагають організму швидше відновитися, – зазначає Іван Сорока.

Фізичні навантаження

За словами лікаря, ніхто не скасовував фізичну культуру та спорт. Прогулянки та незначні навантаження дозволені. А от перед відновленням важчих навантажень, походами до спортзалу, пробіжками, варто проконсультуватися з фахівцем.

– Часто у тих, хто одужав, є ускладнення збоку серцево-судинної, дихальної, нервової систем. Перед тим, як займатися спортом, варто проконсультуватися з лікарем, – доповнює Іван Сорока.

Харчування

Значних зауважень щодо раціону немає. Варто лише повноцінно харчуватися, щоб організм швидше відновився після коронавірусу.

– Адекватний режим харчування три або чотири рази на добу, збалансований раціон, продукти, багаті вітамінами та мінералами, виважена концентрація білків, жирів та вуглеводів, – зазначає лікар.

Дослідження

Щодо досліджень та аналізів, фахівець радить через місяць зробити обстеження організму.

Які аналізи треба зробити:

загальний аналіз крові, сечі;

кардіограму;

тестування дихальної функцію (наприклад, пікова швидкість видиху).

Консультація з лікарем

Попри те, що хвороба минула, варто продовжити консультуватися з лікарем, щоб уникнути ускладнень.

– Обстеження, консультація з сімейним лікарем є виваженим кроком, – коментує лікар.

Коли варто хвилюватися

Часто люди, які перехворіли на коронавірус, швидше втомлюються, мають порушення сну, зміну в динаміці показників.

– Якщо людина почувається нездоровою, відчуває симптоми, які не є для неї характерними, то це привід звернутися до лікаря, – підсумовує Іван Сорока.

Профілактика коронавірусу

Фахівці рекомендують дотримуватися протиепідемічних заходів, щоб не захворіти на коронавірус.

Крім того, варто зміцнювати свій імунітет.

Детальніше про профілактику коронавірусу читайте на Фактах ICTV.