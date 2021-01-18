Коронавірус супроводжується багатьма симптомами, зокрема втратою нюху та смаку. Нещодавно вчені помітили ще один ймовірний симптом – на язиці з’являються виразки.

Про це повідомив епідеміолог Тім Спектор із Королівського коледжу Лондона. Він зазначив, що на “ковідний язик” скаржаться все більше пацієнтів з Covid-19.

– Спочатку ми лікували пацієнтів від кандидозу порожнини рота, але це не дало результату. Тепер ми просто спостерігаємо, як їм стає краще. Цей вірус дуже проблематичний для лікування, оскільки він впливає на широкий спектр систем організму, – наголосив лікар.

Спектор додав, що плями на язиці не обов’язково можуть сигналізувати про коронавірус, оскільки наліт може з’явитися з безлічі причин та сигналізувати про якесь захворювання. Тому якщо людину турбують зміни на цьому органі, він радить звернутися до лікаря.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list – such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK — Tim Spector (@timspector) January 13, 2021

Також епідеміолог стверджує, що кожна п’ята хвора людина може мати менш поширені симптоми, яких немає в офіційному списку. До основних симптомів коронавірусу належать: висока температура, кашель, втрата або зміна нюху чи смаку.

Водночас іншими ознаками, які відчували люди з вірусом, передбачають висип, головний біль і проблеми з травленням – нудота і діарея.

Всесвітня організація охорони здоров’я недавно додала до цього списку також втому, ломоту та біль у м’язах, біль у горлі, кон’юнктивіт і зміну кольору пальців рук і ніг.

Коронавірус у світі

Станом на 18 січня у світі зафіксували 93 млн випадків Covid-19.

Водночас країни продовжують посилювати карантинні обмеження та запроваджують нові.

Джерело: Tim Spector