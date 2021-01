Коронавірус супроводжується багатьма симптомами, зокрема втратою нюху та смаку. Нещодавно вчені помітили ще один ймовірний симптом – на язиці з’являються виразки.

Про це повідомив епідеміолог Тім Спектор із Королівського коледжу Лондона. Він зазначив, що на “ковідний язик” скаржаться все більше пацієнтів з Covid-19.

Спектор додав, що плями на язиці не обов’язково можуть сигналізувати про коронавірус, оскільки наліт може з’явитися з безлічі причин та сигналізувати про якесь захворювання. Тому якщо людину турбують зміни на цьому органі, він радить звернутися до лікаря.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list – such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK

— Tim Spector (@timspector) January 13, 2021